Tagesgeld: Bank11 zahlt Bestandskunden jetzt deutlich höhere Zinsen

Ein Tagesgeld-Konto mit einer Verzinsung von 3,75 Prozent bietet aktuell unter anderem die Consorsbank an. Dort kannst du dir momentan sogar eine Prämie in Höhe von 200 Euro sichern, wenn du ein neues Wertpapierdepot mit inkludiertem Tagesgeld-Konto eröffnest. Ebenfalls 3,75 Prozent Zinsen winken neuerdings aber auch bei der Bank11. Dort kannst du zwar keinen Bonus einstreichen, dafür aber ab sofort von einem vergleichsweise hohen Regelzins profitieren.

Bank11 hebt den Zins aufs Tagesgeld für Bestandskunden an

Denn momentan gewährt die Bank11 bis Ende Juli 2024 und bis zu einer Summe von 250.000 Euro nicht nur 3,75 Prozent Zinsen für Neukunden. Vielmehr hebt sie auch den Zinssatz für Bestandskunden spürbar an. Bis auf Weiteres verzinst die Bank aus Neuss die Spareinlagen ihrer bestehenden Kunden nämlich mit stattlichen 3 Prozent pro Jahr. Das ist einer der höchsten Regelzinssätze, die sich Tagesgeld-Fans aktuell in Deutschland sichern können.

Sogar 3,1 Prozent Zinsen pro Jahr winken bestehenden Kunden aktuell bei der Ford Money Bank. Für sechs Monate kannst du dort obendrein von einem Zinssatz in Höhe von 3,5 Prozent profitieren. Für so manchen Sparer noch attraktiver: 4 Prozent Zinsen auf Einlagen bis zu 50.000 Euro; nutzbar bei Trade Republic.

Eine Übersicht zu den 30 aktuellen besten aus Deutschland nutzbaren Tagesgeld-Konten kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Bei der Auflistung haben wir uns auf Angebote beschränkt, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank unter Einhaltung der gesetzlichen Einlagensicherung nutzen kannst.

Alternative: Festgeld-Konto

Du wünschst dir für einen längeren Zeitraum noch mehr Zinsen? Dann solltest du überlegen, ob für dich ein Festgeld-Konto infrage kommt. Denn dann kannst du für einen von dir gewählten Zeitraum einen garantierten Zins einsacken. Oder du nutzt ein Tagesgeld-Angebot, bei dem dir bei einer deutschen Bank sogar 5 Prozent Zinsen winken. Bisher einmalig in Deutschland. Solltest du Angebote per E-Mail erhalten, die dir 5 Prozent Zinsen in Aussicht stellen, sei aber auch vorsichtig. Denn dabei kann es sich auch um betrügerische Angebote handeln.,

Jetzt weiterlesen Festgeld: Neues Top-Angebot mit kurzer Laufzeit gestartet