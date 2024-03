Neues Top-Angebot auf dem Markt für (mittelfristige) Festgeld-Sparanlagen. Die Bank of Scotland bietet ab sofort ein besonders attraktives Festgeld mit nur sechs Monaten Laufzeit an. Wer im kommenden halben Jahr also auf einen Teil seiner Ersparnisse verzichten kann und sich während dieser Zeit eine garantierte Rendite sichern möchte, hat bei der Bank of Scotland jetzt die Gelegenheit dazu.

Bank of Scotland startet neues Festgeld-Angebot

Die in Berlin heimische Lloyds Bank GmbH, die hinter der Marke Bank of Scotland steht, gewährt ab sofort nämlich 3,80 Prozent Zinsen auf das Festgeld mit sechs Monaten Laufzeit. Und das schon ab einer Mindest-Einlagensumme, die gerade einmal bei 100 Euro liegen muss. Oft sind bei Festgeldkonten vierstellige Mindesteinlagen Voraussetzung, um überhaupt ein Konto eröffnen zu können. In der Spitze kannst du dir bei der Bank of Scotland unter Wahrung der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung von maximal 100.000 Euro pro Person einen Betrag von 500.000 Euro verzinsen lassen.

Die Auszahlung der angelaufenen Zinsen erfolgt zum Laufzeitende nach sechs Monaten auf das zugrundeliegende Referenzkonto. Dabei handelt es sich um das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland, das du ebenfalls kostenlos nutzen kannst. Und zwar aktuell mit einer Verzinsung von 2,50 Prozent pro Jahr. Andere Tagesgeld-Angebote mit einem halben Jahr Laufzeit kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen, weitere Festgeldkonten mit 12 und 24 Monaten Laufzeit findest du hier.

Tagesgeld mit bis zu 5 Prozent Zinsen

Möchtest du dein Geld nicht für einen festgeschriebenen Zeitraum anlegen, sondern jederzeit über deine Ersparnisse verfügen können? Dann steht dir alternativ die Eröffnung eines Tagesgeldkontos offen. Und hier kannst du gegenwärtig sogar von einer Verzinsung profitieren, die bei bis zu 5 Prozent pro Jahr liegt. Anders als beim Festgeld kann sich der Zinssatz beim Tagesgeld aber jederzeit ändern; auch kurzfristig. Es sei denn, du entscheidest dich für eines von vielen verfügbaren Promo-Angeboten, die eine festgelegte Verzinsung für mehrere Monate garantieren.

