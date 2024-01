Festgeld: Wer jetzt nicht handelt, verschenkt hunderte Euro

Schon im Dezember war zu beobachten, dass erste Banken ihre Festgeld-Angebote spürbar nach unten korrigierten. Der Zahlungsdienstleister Klarna etwa bot vorübergehend Festgeldkonten mit bis zu 4,33 Prozent Zinsen pro Jahr an. Aktuell gibt es das sogenannte Festgeld+ dort nur noch mit einer Rendite von maximal 3,95 Prozent pro Jahr. Auch Deutschlands größte Direktbank, die ING, korrigierte ihr Sparbrief-Angebot kurz vor Weihnachten nach unten. Statt bis zu 3,50 Prozent Zinsen sind jetzt maximal noch 2,75 Prozent Zinsen p.a. möglich.

Viele Banken senken ihre Festgeld-Zinsen

Das sind aber nur zwei Beispiele von vielen. Jüngst hatte es ähnliche Schritte für Neukunden auch bei verschiedenen anderen Banken gegeben. Etwa bei der Suresse Direkt Bank, der AKF Bank, der Commerzbank oder auch der niederländischen Direktbank NIBC. Seit Mittwoch zahlt zudem die Crédit Agricole niedrigere Zinsen aufs Festgeld. Statt bis zu 4,20 Prozent Zinsen pro Jahr sind es jetzt nur noch maximal 4,00 Prozent.

Damit bietet die französische Direktbank zwar immer noch attraktive Konditionen für Sparer an, verabschiedet sich aber zum Teil von Spitzenpositionen, die sie bisher im Festgeld-Vergleich einnehmen konnte. Die nachfolgenden Tabellen zeigen dir die aktuell besten Festgeld-Angebote mit 6, 12 und 24 Monaten Laufzeit. Wenn du dich für eine noch längere Laufzeit entscheidest, also für bis zu zehn Jahre auf einen Teil deiner Ersparnisse verzichten kannst, sind Zinsen in Höhe von bis zu 4,50 Prozent pro Jahr möglich.

Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit

Festgeld mit 12 Monaten Laufzeit

Festgeld mit 24 Monaten Laufzeit

Weitere Zinssenkungen sind wahrscheinlich

Schon jetzt gilt übrigens als sicher, dass die Zinsen für Festgeld und parallel übrigens auch auf Tagesgeld-Konten im Jahresvergleich weiter sinken werden. Nachdem die Inflation im Euro-Raum zuletzt deutlich zurückgegangen ist, bereitet sich die Europäische Zentralbank (EZB) bereits auf entsprechende Schritte vor. Bisher allerdings ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Noch haben Sparer deshalb den Luxus, dass sie Zinsen oberhalb der Inflationsrate abstauben können. Wer Geld auf der hohen Kante liegen hat, sollte das nutzen und möglichst zeitnah ein gut verzinstes Festgeldkonto eröffnen.

Neu- und Bestandskunden der DKB können sich in diesen Zusammenhang für ein neues Festgeld-Angebot entscheiden, bei dem die Zinsen jetzt sogar steigen. Allerdings auf eher durchschnittlichem Niveau. Ab sofort winken auf das DKB-Festgeld (Festzins) bei einem Jahr Laufzeit 3,50 Prozent Zinsen pro Jahr. Bisher waren es nur 2,50 Prozent. Längere Laufzeiten lohnen sich bei der DKB weniger. Hier liegt die jährliche Rendite nämlich nur bei 3,00 Prozent. Die Mindestanlage liegt bei der DKB bei 2.500 Euro, in der Spitze werden bis zu 500.000 Euro verzinst. Jeder DKB-Kunde kann bis zu drei Festgeldkonten eröffnen.

