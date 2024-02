Festgeld-Kracher: Großbank bietet 3,75 Prozent Zinsen bei kurzer Laufzeit

Eine dieser Aktionen ist jetzt bei der VakifBank gestartet. Noch bis zum 11. März 2024 erhalten Neukunden, die sich für das Festgeld mit sechs Monaten Laufzeit entscheiden, 3,75 Prozent Zinsen. Im großen Festgeld-Vergleich von inside digital ist dieses Angebot der österreichischen Bank mit Zweigstelle in Köln die zweitbeste Offerte für eine feste Geldanlage mit einem halben Jahr Laufzeit. Nur die CA Auto Bank aus Italien bietet mit 4 Prozent Zinsen noch etwas attraktivere Konditionen an.

Festgeld der VakifBank: Mindestens 5.000 Euro Anlagesumme

Möchtest du dich für das sogenannte Termingeld-Sonderangebot der VakifBank entscheiden, musst du mindestens 5.000 Euro auf das kostenlose Festgeldkonto einzahlen. Die Zinsgutschrift erfolgt am Ende der Laufzeit, sie verlängert sich aber automatisch zu dann gültigen Konditionen, sofern du das Konto nicht vorher zum Laufzeitende kündigst. Die Hinterlegung eines Freistellungsauftrags ist möglich, ggf. anfallende Steuern führt die Bank automatisch an das Finanzamt ab.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuell besten Festgeld-Angebote mit sechs Monaten Laufzeit, die du mit Wohnsitz in Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst. Solltest du dich für ein Festgeld-Konto mit einem Jahr oder zwei Jahren Laufzeit interessieren, empfehlen wir dir einen Blick in die entsprechenden Bestenlisten unseres Festgeld-Ratgebers.

Tagesgeld als Alternative für Sparer

Bis zu 4 Prozent Zinsen kannst du dir auch sichern, wenn du dich für ein Tagesgeldkonto entscheidest. Die Neo-Broker Trade Republic und Scaleable Capital zahlen aktuell diesen Topzins. Ebenso die Comdirect, wenn du dich parallel für die Eröffnung eines kostenlosen Girokontos bei der Direktbank der Commerzbank entscheidest. Die Runde machen derzeit auch wieder Angebote, bei denen eine Rendite von 5 Prozent in Aussicht gestellt wird. Dabei handelt es sich in aller Regel aber um betrügerische Angebote, von denen du Abstand nehmen solltest.

