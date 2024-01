Zinsen für Tagesgeld und Festgeld massiv unter Druck

Für Sparer waren die vergangenen Monate fast schon paradiesisch. Aufgrund hoher Leitzinsen stiegen die Renditen bei Tagesgeld– und Festgeldkonten auf nicht für möglich gehaltene Höhen. Mehr als 4 Prozent Zinsen waren vielerorts möglich. Doch in den vergangenen Wochen hat sich das Blatt gehörig gewandelt. Eine Top-Rendite von mehr als 4 Prozent gibt es nur noch selten. Denn viele Banken haben die Zinsschraube bei ihren Tagesgeld- und Festgeld-Angeboten ordentlich zurückgeschraubt. Die Sorge vor einer Leitzins-Senkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) ist groß.

Volkswirte erwarten bis zu vier Zinssenkungen im Jahr 2024

Das nächste Mal kommt der Rat der EZB am 25. Januar zusammen, um darüber zu beraten, ob schon in den kommenden Tagen eine Anpassung der Leitzinsen erfolgen könnte. Dass es im laufenden Jahr zu Senkungen kommen wird, davon gehen viele namhafte Volkswirte bereits aus. Denn die Inflation im Euro-Raum ist in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg gehen führende Ökonomen derzeit davon aus, dass die Zinssätze von der EZB im laufenden Jahr sogar gleich viermal sinken werden. Und zwar um jeweils 25 Basispunkte.

Erstmals rechnen die von Bloomberg befragten Volkswirte aber frühestens im Juni mit einer Anpassung der Leitzinsen. Weitere Zinssenkungen seien dann im September, Oktober und Dezember zu erwarten. Der Einlagenzins würde folglich von aktuell 4 auf dann 3 Prozent sinken. Die Folge: Auch auf vielen Tagesgeld- und Festgeldkonten würde es dann nur noch Top-Angebote um die 3 Prozent geben. Die Regel wären aber eher Angebote mit Zinsen zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Denn die meisten Banken möchten mit Einlagen ihrer Kunden selbst Geld verdienen, indem sie die Ersparnisse über Nacht bei der EZB parken und dafür selbst Zinsen kassieren.

Bundesbank-Präsident mahnt zur Vorsicht

Das Ziel der EZB wiederum ist es, die Inflation im Euro-Raum auf etwa zwei Prozent zu drücken. Im Dezember 2023 lag sie zuletzt bei 2,9 Prozent. Ob die Teuerungsrate aber auch in den kommenden Monaten stark rückläufig sein wird, darüber gehen die Meinungen derzeit auseinander. So erwartet etwa der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, dass die EZB ihr Inflationsziel erst im Jahr 2025 erreicht. Deswegen sind aus seiner Sicht auch Diskussionen über Zinssenkungen weiterhin nicht angebracht. Von zentraler Bedeutung sind seiner Meinung nach, insbesondere neue Daten zur Lohnentwicklung in der Euro-Zone.

Sparer, die sich jetzt noch hohe Zinsen sichern möchten, sollten sich speziell die Top-Angebote für Festgeld ansehen. Denn aktuell winken in der Spitze noch bis zu 4,20 Prozent Zinsen. Beim kurzfristig verfügbaren Tagesgeld kannst du als Neukunde derzeit noch mit bis zu 4,05 Prozent Zinsen rechnen.

