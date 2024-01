Festgeld: Sparkasse mit neuem Angebot – DKB hebt Zinsen an

Auch wenn die Zinsen auf dem Markt für Festgeldkonten neuerdings wieder spürbar fallen, ist noch Platz für neue Angebote. Die deutsche Direktbank 1822direkt, eine Tochter der Frankfurter Sparkasse, bietet ab sofort ebenfalls ein Festgeldkonto an. Es garantiert für zwölf Monate eine Verzinsung in Höhe von 3,20 Prozent pro Jahr. Wer sich für eine Laufzeit von zwei Jahren entscheidet, muss mit einer Verzinsung in Höhe von jährlich 2,50 Prozent einverstanden sein. Der Anlagebetrag kann zwischen 5.000 und 1 Million Euro liegen; geschützt durch die deutsche Einlagensicherung.

DKB erhöht Festgeld-Zinsen

Wenn dir 3,20 Prozent Zinsen bei der 1822direkt als nicht attraktiv genug erscheinen, du aber trotzdem gerne ein Festgeld-Angebot einer großen deutschen Direktbank nutzen möchtest, kannst du dich auch für das verbesserte Angebot der DKB entscheiden. Dort winken ab sofort nämlich 3,50 Prozent Zinsen auf das Festgeld mit einer Laufzeit von einem Jahr. Bei einer längeren Laufzeit von bis zu zehn Jahren zahlt die DKB allen Neu- und Bestandskunden 3,00 Prozent Zinsen aufs Festgeld. Der Mindestanlagebetrag liegt bei einer der größten Direktbanken Deutschlands bei 2.500 Euro. In der Spitze ist auf bis zu drei Festgeldkonten ein Anlagebetrag in Höhe von 500.000 Euro möglich.

Mehr Flexibilität mit einem Tagesgeldkonto

Du möchtest deine Ersparnisse mit mehr Flexibilität verzinsen lassen? Dann kannst du dich auch für ein Tagesgeldkonto entscheiden. Anders als bei einem Festgeldkonto hast du auf einem Tagesgeldkonto jederzeit die Möglichkeit, auf deine Ersparnisse zuzugreifen. Dafür liegen die Zinsen in der Regel aber auf einem etwas niedrigeren Niveau. In der Spitze ist aktuell eine Verzinsung von bis zu 4,10 Prozent möglich.

