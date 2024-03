Tagesgeld: Consorsbank schenkt dir 200 Euro

Stell dir vor, du könntest ein kostenloses Konto für Tagesgeld mit einer attraktiven Rendite nutzen und die Bank, bei der du das Konto eröffnest, spendiert dir auch noch satte 200 Euro dafür. Gibt es nicht? Gibt es doch: bei der Consorsbank. An eine Bedingung ist das Ganze aber natürlich auch geknüpft. Du musst ein Wertpapier-Depot bei der Bank eröffnen und rund drei Monate später mindestens 10.000 Euro Depotvolumen vorweisen können.

Consorsbank: 200 Euro Prämie für 10.000 Euro Investition im Wertpapierdepot

Heißt konkret: Du musst entweder 10.000 Euro in neue Wertpapiere investieren oder alternativ mit einem bestehenden Depot zur Consorsbank wechseln. Einen solchen Depotwechsel bietet die Bank kostenlos an. Auch die Nutzung eines Sparplans ist möglich, um zum Wunschdatum auf ein Depotvolumen von 10.000 Euro zu kommen. Der fällige Stichtag ist das Monatsende des Eröffnungsmonats plus drei Monate. Wenn du also am 14. März 2024 das Depot bei der Consorsbank eröffnest, ist der relevante Stichtag der 30. Juni dieses Jahres. Sind die Bedingungen erfüllt, zahlt die Bank die Prämie in Höhe von 200 Euro im Folgemonat auf das zugrundeliegende Verrechnungskonto aus; in diesem Fall das Tagesgeld-Konto.

Die besten Tagesgeld-Angebote im Vergleich

Inklusive ist bei diesem Angebot auch das kostenlose Tagesgeldkonto der Consorsbank, das aktuell während der ersten fünf Monate bis zu einer Summe von 1 Million Euro mit 3,75 Prozent p.a. verzinst wird. Ab dem sechsten Monat geht es mit 1 Prozent Zinsen pro Jahr weiter. Die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich zum Quartalsende. Die aktuell 30 besten in Deutschland nutzbaren Tagesgeld-Angebote kannst du auch über die nachfolgende Tabelle einsehen. Dabei haben wir ausschließlich Angebote berücksichtigt, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzbar sind.

Festgeld als Alternative

Wenn du etwas langfristiger auf einen Teil deiner Ersparnisse verzichten kannst, lohnt sich oft statt eines Tagesgeld-Kontos auch ein Festgeld-Konto. Denn beim Festgeld wird dir für die von dir gewählte Laufzeit ein Zins garantiert. Und das ist in Zeiten von bei vielen Banken fallender Zinsen für viele Sparer eine nicht selten lukrative Alternative. In der Spitze sind beim Festgeld aktuell Verzinsungen von bis zu 4,20 Prozent pro Jahr möglich.

