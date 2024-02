Tagesgeld: Große Autobank überrascht mit neuem Top-Angebot

Autobanken gehören seit vielen Monaten zu jenen Geldinstituten, die immer wieder mit attraktiven Konditionen aufs Tagesgeld für Aufsehen sorgen. Sei es die Stellantis Direktbank, die Opel Direktbank, die Renault Bank direkt oder auch die Volkswagen Bank, regelmäßig überraschen die Banken der großen Automobilkonzerne deutsche Sparer mit hohen Zinsen. Und jetzt tritt auch die Ford Money Bank mit einer erfreulichen Sonderaktion in Erscheinung.

Ford Money Bank: Attraktiver Bestandskundenzins

Denn Neukunden erhalten ab sofort für bis zu drei Monate 3,50 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Das allein ist aber gar nicht die interessante Nachricht. Denn es gibt zahlreiche bessere Neukundenangebote (siehe Tabelle unten). Was das Angebot der Ford Money Bank so interessant macht, ist der vergleichsweise hohe Zins für Bestandskunden. Denn ab dem vierten Monat sinkt der Zins anders als bei vielen anderen Tagesgeldkonten nicht auf ein vergleichsweise niedriges Niveau. Vielmehr bleibt er mit aktuell 3,10 Prozent pro Jahr ziemlich ansehnlich.

Zinsen aufs Tagesgeld gibt es bei der Ford Money Bank für Anlagesummen bis zu 1 Million Euro – unter Berücksichtigung der deutschen Einlagensicherung. Die Zinsgutschrift erfolgt frei nach deinen persönlichen Vorlieben einmal im Jahr oder sogar monatlich. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuell 30 besten Tagesgeldkonten, die in Deutschland per Direktanlage nutzbar sind.

Festgeld als Tagesgeld-Alternative

Solltest du hinsichtlich deiner Ersparnisse flexibel sein, könnte auch ein Festgeldkonto für dich die passende Wahl sein. Dann kannst du dein Geld für eine festgelegte Laufzeit anlegen und kassierst derzeit in der Spitze 4,20 Prozent Zinsen pro Jahr. Allerdings kannst du beim Festgeld in aller Regel nicht spontan über deine Ersparnisse profitieren, wenn du es benötigst. Du musst dich vielmehr an die vereinbarte Laufzeit halten. Deswegen solltest du nur Geld auf einem Festgeldkonto parken, das du gesichert für den von dir gewählten Zeitraum entbehren kannst.

