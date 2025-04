Europastart von DENZA: E-Autos mit Luxus-Extras kommen

Dass es für BYD in Deutschland seit dem Markteintritt nicht so erfolgreich lief, wie erhofft, geben führende Personen im Konzern unumwunden zu. Doch man hat hierzulande und in ganz Europa viel vor. So ist unter anderem geplant, die Zahl der Händlerstandorte deutlich auszubauen. Und jetzt geht BYD, weltweit größter Hersteller von E-Autos, noch einen weiteren Schritt. Denn mit DENZA bringt der ambitionierte Hersteller eine weitere Marke nach Europa. Sie wurde im Jahr 2011 zusammen mit Mercedes gegründet, gehört seit 2024 aber allein zu BYD und ist klar im Luxus-Segment verortet. DENZA soll nicht nur Wettbewerbern wie Nio Konkurrenz machen, sondern auch etablierten Premium-Marken aus hiesigen Landesbreiten.

DENZA Z9 GT kommt zum Jahresende nach Europa

Und mit dem DENZA Z9GT wird das nicht nur technologisch sichtbar, sondern auch optisch. Denn das Auto, das es ab Ende des Jahres mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) und als reines Elektroauto (BEV) zu kaufen geben wird, erinnert stark an einen Porsche Taycan Sport Turismo: 5,18 Meter lang und im Innenraum mit einem riesigen Center-Touch-Display ausgestattet, das es auf eine Größe von satten 17,3 Zoll bringt. Dazu kommen zwei weitere Bildschirme. Eines hinter dem Lenkrad, das als Fahrer-Informationsdisplay dient, und ein zweites, das dem Beifahrer für die Unterhaltung während der Fahrt zur Verfügung steht.

Abseits dessen ist der Z9GT in der E-Auto-Variante mit gleich drei (!) Elektromotoren ausgestattet. Zwei davon agieren an der Hinterachse, einer vorn. Dazu kommen zwei Lenkgetriebe, die unabhängig voneinander agieren, was unter anderem futuristische Einparkmanöver möglich macht. Ob die aber auch reifenschonend sind, steht auf einem anderen Blatt. Hinzu kommt, dass das Auto trotz seiner enormen Länge dank besonderer Lenkeigenschaften in Kombination mit einer Hinterachslenkung mit bis zu zehn Grad Einschlag einen ausgesprochen kleinen Wendekreis von unter zehn Metern hat. Insbesondere in Innenstädten ein großer Vorteil.

Für Ende 2025 in Europa eingeplant: der DENZA Z9 GT.

Sportwagen im Kleid einer Crossover-Limousine

Die Leistung? Immens! BYD verspricht beim DENZA Z9 GT nicht weniger als 710 kW (965 PS) Systemleistung. Das erlaubt nach Herstellerangaben einen Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 3,4 Sekunden. Sportwagen-Feeling pur! Zur weiteren Ausstattung gehören ein 100 kWh großer Akku, der sich Stand heute mit einer Ladeleistung von bis zu 270 kW aufladen lässt, und eine Luftfederung für viel Komfort beim Fahren. Wer sich für die PHEV-Variante entscheidet, bekommt einen Teilzeitstromer mit 572 kW (895 PS) Systemleistung, der über einen 38,5 kWh großen Akku für rund 150 Kilometer vollelektrische Reichweite verfügt. Flott im Sprint ist auch der Plug-in-Hybrid. BYD verspricht, dass nur 3,6 Sekunden vergehen, um aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen.

Preise? Gibt es bisher nicht. Zumindest nicht für den europäischen Markt. Doch man sollte nicht davon ausgehen, dass es den vollelektrischen DENZA Z9 GT in Europa ab dem vierten Quartal 2025 für unter 100.000 Euro zu kaufen geben wird. Beim PHEV-Modeell könnte diese Schwelle hingegen durchaus unterschritten werden. Klar ist aber auch: Selbst in China hat man inzwischen begriffen, dass Autos in Westeuropa etwas kosten dürfen – und aufgrund von Einfuhrzöllen teilweise auch kosten müssen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Für 2026 ist übrigens auch ein Luxus-Van von DENZA angekündigt: der DENZA D9 mit sieben Sitzen; in China schon 2022 vorgestellt. Dabei wird es aber natürlich nicht bleiben. Auch mit SUV-Modellen muss man von BYDs Premiummarke rechnen.