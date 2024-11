Eurowings führt neuen Preis ein – Kunden haben die Wahl

Nachhaltiger zu fliegen, ist ein Projekt, das die gesamte Luftverkehrsbranche umtreibt. Während Lufthansa sogenannte Green-Tarife inklusive eines CO₂-Ausgleichs anbietet, verfolgt Eurowings jetzt einen etwas anderen Ansatz. An Bord von Eurowings-Flügen ist es künftig möglich, sogenannten „SAFt“ zu kaufen, um damit den durch den Flug entstehenden CO₂-Ausstoß zu kompensieren.

SAFt bei Eurowings kaufen und nachhaltiger fliegen

Ab sofort steht auf Eurowings-Flügen im Wings Bistro für 19,50 Euro der Bio-Frucht-Smoothie „SAFt“ zur Verfügung. Der Name ist dabei Programm. Er bezieht sich nämlich auf nachhaltige Flugtreibstoffe, sogenannte Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF. Wer an Bord den trinkbaren Saft des deutschen Herstellers Kraftschluck kauft, kann damit die flugbezogenen CO₂-Emissionen einer durchschnittlichen Eurowings-Streckenlänge ausgleichen.

SAF selbst reduzieren dabei zu 10 Prozent die flugbezogenen CO₂-Emissionen. Die verbleibenden 90 Prozent werden durch den Beitrag zu einem hochwertigen Klimaprojekt-Portfolio mit den Partnern myclimate, Climate Partner und Squake kompensiert. Ziel sei es, Reisenden spontan die Möglichkeit zu bieten, einen Beitrag zum nachhaltigen Fliegen zu leisten, so Eurowings.

SAFt von Eurowings

SAF: Was ist das eigentlich?

SAF selbst werden übrigens aus regenerativen Quellen, wie gebrauchten Speiseölen, produziert. Über den gesamten Lebenszyklus haben die alternativen Kraftstoffe im Vergleich zu fossilem Kerosin einen um 80 Prozent reduzierten CO₂-Fußabdruck. Als sogenannter „Drop-in“-Kraftstoff ist SAF kompatibel mit fossilem Kerosin und wird diesem vor dem Transport zum Flughafen beigemischt und anschließend in die Flughafeninfrastruktur eingespeist. Eine Betankung mit reinem SAF findet aber bei keinem Flug statt.

Ferner ist es bei Eurowings vor jedem Flug für jeden Passagier möglich, einen CO₂-Ausgleich manuell zu buchen. Gegenwärtig werden 19 Klimaschutzprojekte in 15 Ländern auf vier Kontinenten unterstützt. In Deutschland unter anderem die Renaturierung der Moorniederung „Märchenwiese“ in Mecklenburg-Vorpommern. Während einer Flugbuchung ist es bei Eurowings zudem möglich, sogenannte Planet-Blu-Pakete zu buchen, um flugbezogene CO₂-Emissionen direkt zu reduzieren oder ganz auszugleichen.