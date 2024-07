Lufthansa in Turbulenzen: Jetzt folgen Konsequenzen

Da rumpelt es ordentlich im Kontor der größten deutschen Fluggesellschaft. Lufthansa hat im ersten Halbjahr des laufenden Jahres einen herben Gewinneinbruch verzeichnen müssen und schiebt das auf ein schwächelndes Passagiergeschäft. In den erstens sechs Monaten des laufenden Jahres brach der Gewinn des Konzerns auf vorläufiger Basis verglichen mit dem Vorjahr um mehr als ein Drittel ein. In Zahlen ausgedrückt: von 1,1 Milliarden auf 686 Millionen Euro.

Lufthansa rutscht ins Minus

Besonders heikel sieht es im Passagiergeschäft von Lufthansa aus. Hier drehte sich die Bilanz von einem Plus in Höhe von 149 Millionen Euro deutlich ins Minus. Die Passagiersparte machte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Verlust in Höhe von 427 Millionen Euro, teilte die Airline am Freitag in einer Gewinnwarnung mit. Ursächlich sei ein marktbedingter Rückgang der Durchschnittserlöse in allen Verkehrsgebieten. Besonders aber auf den Strecken von und nach Asien. Auch höherer Gehälter für Angestellte nach intensiven Tarifrunden mit mehreren Streiks wirkten sich negativ auf die Geschäftsentwicklung aus.

Die Folge: Lufthansa kassiert die bisher kommunizierte Gewinnprognose für das Jahr 2024. Es ist bereits das zweite Mal im Kalenderjahr 2024, dass die Bilanz nach unten korrigiert wird. Statt der erwarteten rund 2,2 Milliarden Euro werde das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) nur bei 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro liegen.

„Ein ausgeglichenes Ganzjahresergebnis wird für Lufthansa Airlines zunehmen anspruchsvoll. Um dem entgegenzuwirken, wird ein umfangreiches Turnaround-Programm auf den Weg gebracht“, heißt es in einer Mitteilung wörtlich. Wie das genau aussieht, ist noch unbekannt. Möglicherweise wird es rund um den 31. Juli präsentiert, wenn die finalen Ergebnisse zum zweiten Quartal vorgestellt werden.

Turnaround mit neuer City-Gesellschaft geplant

Insbesondere bei der Kernmarke Lufthansa und bei Lufthansa Cityline will man dem Vernehmen nach ansetzen und eine umfangreiche Restrukturierung auf den Weg bringen. In Bezug auf Lufthansa Cityline, die Zubringerflüge für den Konzern durchführt, ist ein Anfang schon gemacht. Mit Lufthansa City Airlines ist eine Nachfolge-Airline bereits an den Start geschickt worden. Erst vor wenigen Tagen hatte Lufthansa mit der Einführung eines neuen Zuschlags für Aufsehen gesorgt. Fliegen wird dadurch noch teurer.