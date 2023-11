WhatsApp im Flugzeug: Beliebter Service ist künftig kostenlos

Kostenloses Internet in 10.000 Metern Höhe. Möglich? Aber ja! Zahlreiche Airlines, darunter Branchen-Schwergewichte wie Qatar Airways, Emirates und JetBlue bieten ihren Kunden selbst in der Economy-Class einen solchen Service bereits an. Ab Januar kommenden Jahres reiht sich auch Lufthansa in diesen Kreis ein. Dann wird die Nutzung des sogenannten FlyNet (Test) auf Europa-Flügen kostenlos angeboten – zumindest teilweise.

Lufthansa FlyNet: Chat-Option auf Europaflügen bald gratis

Lufthansa bietet seinen FlyNet-Zugang in entsprechend ausgestatteten Flugzeugen auf der Kurz- und Mittelstrecke aktuell in drei Abstufungen mit unterschiedlichen Bandbreiten an. FlyNet Chat für die Kommunikation über Messengerdienste mit bis zu 150 Kbit/s, FlyNet Mail and Surf für das Surfen im Internet mit bis zu 600 Mbit/s und FlyNet Stream mit bis zu 15 Mbit/s, um auch Streamingdienste nutzen zu können. Der kleinste Tarif, FlyNet Chat, soll ab Mitte Januar kommenden Jahres statt 3 Euro pro Flug nichts mehr kosten, teilte Deutschlands führende Fluggesellschaft jetzt mit. Das Versenden von Nachrichten über WhatsApp, Facebook Messenger und Co ist dann zeitlich unbegrenzt zum Nulltarif möglich – Fotoversand inklusive.

Die Nutzung von WhatsApp ist in Flugzeugen von Lufthansa auf Europa-Strecken bald kostenlos möglich.

Die Preise für die beiden anderen Tarife, die aktuell abhängig von der Flugdauer noch zwischen 5 und 12 Euro pro Flug kosten, sollen ab Mitte Januar günstiger angeboten werden. Lufthansa stellt in einer Mitteilung eine Reduzierung der Tarifkosten in Höhe von „fast 50 Prozent“ in Aussicht. Nutzbar ist das FlyNet in zahlreichen Flugzeugen der A320-Familie von Airbus, die über WLAN verfügen. Voraussetzung für die Nutzung im Flugzeug ist ein Login im FlyNet-Portal mit einer Miles & More Servicekartennummer oder mit einer E-Mail-Adresse, die bei Lufthansa als Travel ID verwendet wird. Eine Registrierung kann im Vorfeld erfolgen, ist aber nach Angaben von Lufthansa auch während des Fluges noch möglich.

Milliardeninvestition für mehr Kundenzufriedenheit

„Lufthansa investiert rund zwei Milliarden Euro in Produkt- und Serviceverbesserungen. Dabei haben wir viele große, mittlere und auch kleinere Initiativen umgesetzt und geplant, die Reisen mit Lufthansa zu einem noch besseren Erlebnis machen“, sagt Lufthansa- Vertriebschef Heiko Reitz. „Ich freue mich, dass unsere Gäste künftig auch über den Wolken mit ihren Nächsten oder Geschäftspartnern kostenfrei im Austausch bleiben können.“

Übrigens: Auch jetzt ist FlyNet Chat auf vielen Lufthansa-Flügen schon kostenlos nutzbar. Im Rahmen einer noch bis zum Jahresende laufenden Testphase allerdings auf 30 Minuten pro Flug beschränkt. Ab dem 15. Januar wird der Service dann zum kostenlosen Online-Messaging auf die gesamte Flugdauer ausgeweitet.

