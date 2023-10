Lufthansa: Tickets verlieren letzten Corona-Vorteil

Wer innerhalb Europas besonders günstig fliegen möchte, kann sich bei Lufthansa für die Tarife Economy Light und Business Safer entscheiden. Es handelt sich dabei um die jeweils günstigsten Tarife in der jeweiligen Reiseklasse, die Lufthansa anbietet. In der Economy-Class unter anderem geknüpft an die Bedingung, ohne Aufpreis nur mit Handgepäck reisen zu können. In den vergangenen Jahren war es möglich, die beiden Basistarife gegen Zahlung einer Gebühr bei Bedarf umzubuchen. Ab dem 10. Oktober 2023 wird diese Option aber gestrichen, wie es in übereinstimmenden Medienberichten heißt.

Lufthansa: Tarife Economy Light- und Business Safer werden weiter beschnitten

Wie unter anderem das Fachmagazin fvw berichtet, gelten die neuen Regeln für alle ab Dienstag neu ausgestellten Tickets. Wer also für die kommenden Wochen und Monate bereits einen Light- oder Safer-Tarif bei Lufthansa gebucht hat, kann ihn noch gegen Zahlung einer Servicegebühr umbuchen. Bei ab kommender Woche neu ausgestellten Tickets verschwindet dieses Plus an Flexibilität ersatzlos. Hast du einen der Basistarife gebucht und kannst deine Reise aus unvorhergesehenen Gründen nicht antreten, musst du künftig ein komplett neues Ticket buchen. Ausnahme: Auf interkontinentalen Verbindungen ist es auch in Zukunft möglich, den Economy Light- und Business Safer Tarif gegen Gebühr umzubuchen.

Der Wegfall der Möglichkeit, Lufthansa-Tickets auf Europa-Flügen in den günstigsten Tarifen umbuchen zu können, soll die Attraktivität der weiteren Europa-Tarife von Lufthansa stärken. In der Economy-Class bietet Lufthansa auch den Tarif Economy Classic (Umbuchung gegen Gebühr) und den Tarif Economy Flex (Umbuchung jederzeit möglich) an. Außerdem den Tarif Economy Green, der neben der Möglichkeit einer Umbuchung noch einen CO₂-Ausgleich beinhaltet. Die komplette Erstattung eines Tickets ist hingegen nur in der Business-Class im Tarif Business Flex möglich. Und beim Economy-Flex-Tarif gegen Zahlung einer Gebühr.

Günstigste Tickets immer unattraktiver

Bisher ist der Wegfall der Umbuchungs-Option in den Basistarifen auf der Homepage von Lufthansa noch nicht ersichtlich. Das dürfte sich aber spätestens am kommenden Dienstag ändern. Dann übrigens auch bei anderen Fluggesellschaften, die zur Lufthansa Group gehören. Etwa Austrian Airlines, Swiss und Air Dolomiti. Bereits im vergangenen Jahr hob Lufthansa die kostenlose Sitzplatzwahl im Tarif Economy Light auf. Wer im Tarif Economy Light reist, erhält einen Sitzplatz nach dem Zufallsprinzip. Ein Wunschsitz kostet 25 Euro Aufpreis.

Dass Flüge in den Tarifen Economy Light und Business Safer künftig nicht mehr umbuchbar sind, ist übrigens keine grundsätzlich neue Bedingung. Sie galt auf Flügen von Lufthansa vielmehr schon bis zum Jahr 2019. Mit dem Ausbruch des Coronavirus und der damit verbundenen weltweiten Pandemie wurden die Regeln für das Fliegen in allen Buchungsklassen aber massiv vereinfacht. Bei den günstigsten Tarifen ändert sich das jetzt wieder.