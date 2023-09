Lufthansa: Geniales Upgrade macht Flugzeuge viel komfortabler

Passagiere, die mit Lufthansa insbesondere im Europaverkehr unterwegs sind, dürfen sich auf mehr Komfort bei einem Teil der Flotte freuen. Die führende deutsche Fluggesellschaft hat jetzt nämlich angekündigt, 38 Airbus A320, die heute bereits für die Airline fliegen, mit einer neuen innovativen Kabine auszustatten. Der Startschuss für die Anpassung an den schon gewohnten Standard des Airbus A320neo fällt allerdings erst Anfang 2025.

Lufthansa: Mehr Platz in Gepäckfächern

Ziel sei es, den Gästen dann auf der Kurz- und Mittelstrecke mehr Annehmlichkeiten bieten zu können, teilt Lufthansa mit. So werde die Kabine mit größeren Gepäckfächern ausgestattet, die doppelt so viele Handgepäckstücke aufnehmen können als bisher. Denn in den um 40 Prozent größeren „Bins“ ist das Verstauen des Gepäcks künftig auch in vertikaler Richtung möglich. Lufthansa stellt auch ein schnelleres Einlegen von Koffern und Taschen in Aussicht, was auch das Boarding beschleunigen dürfte.

Zusätzlich werden in der Kabine neue Sitze des italienischen Herstellers Geven verbaut. Sie bieten bei gleichem Sitzabstand durch eine ergonomische Formung der Lehnen mehr Beinfreiheit, verspricht Lufthansa. Und nicht nur das: Die neuen Sitze sind auch mit einem eigenen USB-Anschluss ausgestattet. So lassen sich während des Fluges etwa Smartphones und Tablets mit neuer Energie versorgen.

Neue Smartphone- und Tablet-Halterung wird eingeführt

Dieses Extra ist auch deswegen wichtig, weil Lufthansa auf der Kurz- und Mittelstrecke auf ein Bord-Unterhaltungsprogramm verzichtet. Stattdessen müssen Kunden auf eigene elektronische Geräte setzen, wenn sie im Flugzeug etwa einen Film oder neue Episoden ihrer Lieblingsserie schauen möchten.

Und genau das ist künftig ebenfalls mit mehr Komfort möglich. Denn in den entsprechend neu und moderner ausgerüsteten Maschinen wird ab Anfang 2025 auch eine Tablet- und Smartphone-Halterung an den Sitzen nutzbar sein. Das zuweilen mühsame Festhalten eines mobilen Endgeräts mit der Hand ist mit den neuen Halterungen nicht mehr notwendig.