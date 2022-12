Lufthansa überrascht mit weitreichenden Änderungen

Lufthansa macht sich bereit, im Kalenderjahr 2023 ab den Drehkreuzen in Frankfurt und München neue Ziele in Europa anzufliegen. Insgesamt stehen für kommendes Jahr rund 205 Ziele im Flugplan der größten deutschen Fluggesellschaft. Das ist deswegen eine kleine Besonderheit, weil es nahezu so viele sind, wie vor der Coronapandemie. Lufthansa hat selbst ausgerechnet, dass ab Frankfurt und München mit 5.200 wöchentlichen Frequenzen bis zu 87 Prozent des Vorkrisen-Niveaus erreicht werden.

Lufthansa: Das sind die neuen Ziele ab Frankfurt und München

Ab Frankfurt fliegt Lufthansa ab dem 23. April kommenden Jahres zum Beispiel viermal wöchentlich nach Belfast in Nordirland. Zweimal täglich geht es zudem in den Süden von London zum Flughafen Gatwick. An der spanischen Atlantikküste steht dreimal wöchentlich der Flughafen Asturias in der nördlich gelegenen Provinz Asturien neu im Lufthansa-Flugplan. Erstmals geht es außerdem nach Skopje in Nordmazedonien – zweimal täglich. Und wer gerne nach Biarritz in Südfrankreich reisen möchte, hat ab Frankfurt vom 29. April 2023 an auch dazu jeweils samstags die Möglichkeit.

Von München aus geht es ab Ende April kommenden Jahres jeden Samstag ebenfalls neu nach Asturien. Dreimal pro Woche hebt Lufthansa aus Bayern zudem neu nach Bordeaux ab. Und ein Comeback im Flugplan erlebt mit Rzeszów bereits ab dem 23. April täglich ein Ziel im Südosten von Polen. Auf der Langstrecke geht es ab dem 2. Mai von München aus wieder dreimal wöchentlich nach Osaka in Japan. Ab dem 2. Juni hebt die Airline zudem dreimal in der Woche nach Mexiko-City ab. Beide Ziele steuert Lufthansa mit dem neuen, modernen Airbus A350 an.

Lufthansa steuert mit dem Airbus A350 ab München neue Ziele an.

Neues Statusprogramm: Vielflieger-Status auf Lebenszeit

Ferner hat Lufthansa angekündigt, sein Statusprogramm neu aufzulegen. Zwar erst ab Januar 2024, die frühzeitige Kommunikation soll aber dafür sorgen, dass sich Vielflieger auf die bevorstehenden Änderungen einstellen können. Besonderheit: Langjährige Vielflieger werden zukünftig zum Frequent Traveller oder sogar zum Senator auf Lebenszeit ernannt. Basis dafür ist die Summer aller Punkte, die auf Flügen von verschiedenen Airlines der Lufthansa Gruppe und angeschlossenen Miles & More Airline-Partnern gesammelt werden.

Apropos Punkte: Sie ersetzen in Zukunft die bisher bekannten Statusmeilen. Die Anzahl der pro Flug gutgeschriebenen „Points“ werden nur noch von zwei Kriterien abhängen: von der Reiseklasse und ob es sich um einen kontinentalen oder einen interkontinentalen Flug handelt. Wichtig dabei: Um einen Lufthansa-Vielfliegerstatus zu erhalten, ist es künftig notwendig, einen gewissen Teil der durchgeführten Flüge mit einer Airline der Lufthansa Gruppe zu tätigen.

Wie erhalte ich den Vielflieger-Status auf Lebenszeit?

Um etwa den Frequent Traveller Status zu erreichen, werden ab 2024 innerhalb eines Kalenderjahres neben 650 Points auch 325 Qualifying Points benötigt. Qualifying Points gibt es, Stand heute, nur bei Airlines der Lufthansa Gruppe wie Lufthansa, Eurowings, Austrian Airlines oder Swiss. Außerdem bei Miles & More Airline-Partnern Croatia Airlines, LOT Polish Airlines und Luxair.

Wer hingegen mit anderen Star Alliance Airlines wie United, Singapore Airlines oder Air China fliegt, sammelt nur „einfache“ Points. Die reichen aber zum Beispiel nicht aus, um sich einen Vielfliegerstatus auf Lebenszeit zu sichern. Denn für den Frequent Traveller Status auf Lebenszeit werden 30.000 Qualifying Points benötigt, für den Senator-Status auf Lebenszeit sogar 40.000 Qualifying Points.

Für einen Flug in der Economy-Class gibt es auf Europa-Strecken der angeschlossenen Lufthansa-Airlines 20 Qualifying Points, in der Business- und First-Class sind es je Flug 40 Punkte. Wer interkontinental reist, erhält in der Economy-Class 60, in der Premium-Economy-Class 80, in der Business-Class 200 und in der First Class 300 Qualifying Points.

Vielflieger-Status künftig mit einer kürzeren Laufzeit

Einen Vielfliegerstatus bekommst du künftig nicht mehr zwei Jahre, sondern nur noch mindestens ein Jahr. Der Zeitraum, um die benötigten Points zu sammeln, erstreckt sich für jeden Vielfliegerstatus über ein Kalenderjahr.