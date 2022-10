Lufthansa: Neue Gebühren sorgen für Ärger

Im Zuge der Coronapandemie hatte Lufthansa die Umbuchungsmöglichkeiten für Passagiere deutlich gelockert. Flexibles Reisen war ohne hohe Extrakosten möglich, weil Flüge bei Bedarf kostenlos umgebucht werden konnten. Nicht nur in der teuren Business-Class, sondern auch beim Kauf von Economy-Tickets. Gültig war diese Kulanzregelung nicht nur bei Lufthansa selbst, sondern auch bei angeschlossenen Airlines wie Swiss oder Austrian Airlines.

Schluss mit Kulanz, Fliegen wird (noch) teurer

Schon im Juni hatte Lufthansa aber auf die regulären Tarifbedingungen umgesattelt und die während der Coronazeit gültigen kundenfreundlichen Bedingungen bei Umbuchungen auslaufen lassen. Jetzt geht der Konzern noch einen Schritt weiter und erhöht die Umbuchungsgebühren für fast alle verfügbaren Tarife. Das berichtet das Fachportal travel-dealz.de unter Berufung auf eine Mitteilung für Vertriebspartner.

Auf Flügen innerhalb Europas gilt künftig anders als bisher nicht nur beim besonders preiswerten und nur mit Handgepäck nutzbaren Light-Tarif eine Umbuchungsgebühr, sondern auch im Tarif Economy Classic. Sie liegt dem Vernehmen nach bei 35 Euro. Hinzu kommt eine gegebenenfalls mögliche Preisdifferenz auf den Flugpreis. In der Business-Class sind Tickets im Tarif Business Saver nur gegen Gebühr umbuchbar.

Umbuchung auf der Langstrecke geht richtig ins Geld

Wer mit Airlines der Lufthansa Group auf der Langstrecke unterwegs ist, muss sich ebenfalls auf Änderungen einstellen. Dort ist der günstige Light-Tarif in Zukunft auf Verbindungen nach Nord– und Mittelamerika von Umbuchungen komplett ausgeschlossen. Auf anderen Verbindungen werden 150 Euro fällig. Und diese 150 Euro gelten anders als bisher auch auf vielen anderen Langstrecken-Tickets. Nämlich in den Tarifen Economy Basic, Premium Economy Basic, Business Basic und First Class Basic. Zudem ist eine Änderung von Abflug- und Zielflughafen nicht mehr möglich.

Spontanes Umbuchen von Flügen am Lufthansa Service Center? Kostenlos ist das nur noch selten.

Ebenfalls 150 Euro Umbuchungsgebühr fallen künftig in den oben genannten Tarifen auch auf allen anderen Langstrecken der Lufthansa-Airlines an. Im Tarif Economy Lite erhöht sich die Umbuchungsgebühr ab Dienstag von bisher 150 Euro auf 200 Euro pro Strecke. Anders als nach Nord- und Mittelamerika bleibt eine Umbuchung in diesem Tarif aber weiter möglich, wenn es zum Beispiel nach Asien oder Afrika geht. Üblicherweise muss man zudem auch auf der Langstrecke die Differenz zwischen altem und neuem Flugpreis zahlen. Flüge nach Australien, China, Japan, Malaysia und Singapur sind von den neuen Bestimmungen ausgenommen.

Datum der Ticketausstellung ist für neue Gebühren ausschlaggebend

Die neuen Tarifbedingungen gelten auf alle Tickets, die ab dem 11. Oktober gebucht werden. Vorher gebuchte Flüge lassen sich noch zu den alten Bedingungen umbuchen. Teilweise kann es vorkommen, dass eine Umbuchung durch die neuen Gebühren teurer ist, als eine Neubuchung. Hier sollten Passagiere genau prüfen, was für sie die günstigere Alternative ist. Die größte Flexibilität gibt es bei Flügen der Lufthansa Group in Zukunft nur noch in den vergleichsweise teuren Flex-Tarifen.