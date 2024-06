Schon morgen: Deutschland bekommt eine neue Fluggesellschaft

Es ist so weit: Planmäßig um 9:10 Uhr startet am Mittwoch von München eine neue deutsche Fluggesellschaft: Lufthansa City Airlines. Mit einem Airbus A320neo startet der Erstflug nach Birmingham in Großbritannien. Als weitere Ziele steuert das erste Flugzeug der neuen Airline die Flughäfen von Düsseldorf, Köln, Hannover und Bremen an. Ab Ende Juli kommen mit dem zweiten Flugzeug, einem Airbus A319, Bordeaux, Hamburg und Berlin dazu.

Lufthansa City Airlines fliegt mit neuen Flugnummern

Ungewohnt dürfte für Vielflieger vor allem sein, dass sie unter neuen Flugnummern unterwegs sind, wenn ein Flugzeug von Lufthansa City zum Einsatz kommt. So startet der Vormittagsflug von München nach Birmingham etwa nicht mehr als LH2508, sondern als VL2508. Auch wenn die Flugzeuge von Lufthansa City eine leicht abgewandelte Lackierung im Design der führenden deutschen Fluggesellschaft erhalten, ist in den Flugnummern von der eigentlichen Kernmarke nichts mehr zu erkennen. Der Service an Bord soll sich aber nicht von denen klassischer Lufthansa-Flüge unterscheiden.

Sukzessive wird Lufthansa City in den kommenden Monaten mit weiteren Flugzeugen ausgestattet. Nach den ersten fünf Flugzeugen der Airbus-A320-Familie wird die Flotte im kommenden Jahr um mindestens acht weitere A320neo und zusätzliche A319 erweitert. Ab 2026 startet die Auslieferung von 40 werksneuen Flugzeugen des Typs Airbus A220-300. Hier dürfen sich Passagiere unter anderem auf breitere Sitze in einer ungewohnten 2-3-Bestuhlung und größere Fenster freuen. Sie lassen mehr Tageslicht in die Kabine strömen.

Lufthansa Cityline vor dem Aus

Günstiger werden Tickets übrigens nicht, wenn du einen Flug mit Lufthansa City Airlines buchst. Denn um eine klassische Billigfluggesellschaft handelt es sich bei dem neuen Unternehmen nicht. Das Personal wird aber schlechter bezahlt als bei der Lufthansa selbst. Ein Umstand, der unter anderem von der Pilotengewerkschaft Cockpit kritisch gesehen wird. Hinzu kommt: Mit dem Start von Lufthansa City Airlines steht Lufthansa Cityline, eine weitere Tochtergesellschaft der Lufthansa, die Zubringerflüge ausführt, vor dem Aus.