WhatsApp gibt dir mehr Kontrolle: Dieses Feature solltest du kennen

WhatsApp-Benutzer erfreuen sich bereits seit Jahren über Features, die die Privatsphäre verbessern. Dazu gehört nicht zuletzt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ein Mitlesen von Nachrichten verhindern soll. Ein neues Feature, das WABetaInfo in der aktuellen Beta-Version des Messengers für Android und iOS entdeckt hat, könnte dir in Zukunft noch mehr Kontrolle über deine Unterhaltungen geben. Die „advanced chat privacy“ auf Deutsch die „erweiterte Chat-Privatsphäre“ kann in einzelnen Chats und auch Gruppen-Unterhaltungen optional aktiviert werden. Einmal aktiviert sorgt die Funktion dafür, dass deine Kontakte nur noch eingeschränkte Rechte für die ausgewählten Gespräche haben.

WhatsApp schränkt Berechtigungen für Chats ein

Derzeit befindet sich das neue Feature noch in der Entwicklungsphase. Es ist damit weder für Nutzer der regulären Version von WhatsApp noch für die Beta-Tester verfügbar. Wann die neue Funktion für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist derzeit unklar. WABetaInfo hat die Funktion jedoch dennoch aufgedeckt und einige Screenshots veröffentlicht. In diesen ist erkennbar, was die Programmierer für die Zukunft des Messengers geplant haben.

Screenshots der „advanced chat privacy“ in WhatsApp

In den Einstellungen eines Chats ist die Option für die erweiterte Chat-Privatsphäre zu finden. Bleibt es bei den aktuellen Plänen kannst du sie hier optional aktivieren. Das Feature wurde in der iOS- und Android-Version von WhatsApp entdeckt. Wenn du oder einer deiner Kontakte es in einem Chat aktiviert, erscheint in der Unterhaltung ein entsprechender Hinweis. Damit ist direkt sichtbar, dass sich die Einstellungen geändert haben.

Nach der Aktivierung greifen einige Einschränkungen für den Chat. So werden Medien, also Fotos und Videos, nicht länger automatisch in der Galerie auf dem Smartphone gespeichert. Auch der Export der betroffenen WhatsApp-Unterhaltung ist nicht mehr möglich. Laut WABetaInfo werden auch Interaktionen mit der Meta AI abgeschaltet.

Die WhatsApp-Entwickler haben sich jedoch dagegen entschieden eine Screenshot-Erkennung zu integrieren. Auch das Weiterleiten einzelner Nachrichten ist weiterhin möglich. Wenn jemand eine Unterhaltung oder ein Bild teilen will, ist es immer irgendwie möglich. Ein Foto des Smartphones mit einem offenen Chat kann beispielsweise mit einer Kamera erstellt werden. Der Exportschutz sorgt jedoch zumindest dafür, dass es nicht einfach möglich ist, mit geringem Aufwand vollständige Verläufe zu teilen.