WhatsApp war einmal ein recht übersichtlicher Messenger. Davon ist nicht mehr viel übrig. Ständig kommen neue Funktionen, Registerkarten und Menüs dazu, die WhatsApp zu mehr machen, als einem Dienst, in dem man mit Freunden chattet. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, WhatsApp so einfach und unterhaltsam wie möglich zu gestalten“, erklären jetzt die Macher. „Daher freuen wir uns, das neue Jahr mit einer Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen am Design zu starten.“ Doch wie gut sind die neuen Funktionen und benötigt man sie wirklich? Bei mindestens einer davon lautet die Antwort: Ja!

WhatsApp: Kamera-Effekte, die man kennt

Ab sofort finden alle WhatsApp-Nutzer neue Kamera-Effekte in dem Messenger. Bereits im vergangenen Jahr führte das Unternehmen die Effekte für Videoanrufe ein. Angeblich erfreuen sie sich einer derart großer Beliebtheit, dass man dieselben 30 Hintergründe, Filter und Effekte auf Videos oder Fotos anwenden kann, die man aufnimmt und in einem Chats versendet.

Unsere Einschätzung: Die Effekte und Filter sind ein alter Hut und bei vielen anderen Apps wie Snapchat oder dem Facebook Messenger längst möglich. Und es ist heutzutage auch gar nicht mehr so witzig, sich digitale Hundeohren an den Kopf zu kleben oder eine virtuelle Sonnenbrille aufzusetzen. So mancher Effekt ist dennoch ganz unterhaltsam. Nett, aber nichts, was man auf Dauer benötigt oder nutzen wird.

WhatsApp Filter in der Kamera-Funktion

Selfie-Sticker und eine wirklich nützliche Funktion

Die zweite neue Funktion nennt WhatsApp „Selfie-Sticker“. Wer ein Selbstporträt als Sticker verschicken will, kann jetzt schneller und einfacher ein solches digitales Abziehbildchen erstellen. Dazu muss man im Eingabefeld auf das Sticker-Icon tippen und „Sticker erstellen“ auswählen. Anschließend sieht man die Kamera-Option. Nun kannst du ein Selfie machen und daraus deinen Sticker generieren.

Unsere Einschätzung: Auch das ist nichts Neues und eher eine Optimierung. Denn Sticker aus Fotos – ob Selfie, Stillleben oder Klassenfoto – lassen sich schon seit Längerem bei WhatsApp erstellen. Neu ist lediglich, dass man jetzt nicht erst das Foto mit der Kamera-App aufnehmen muss, um daraus bei WhatsApp einen Sticker zu machen, sondern dass man das Foto jetzt direkt in dem Messenger aufnehmen kann.

Noch kleiner, aber deutlich nützlicher fällt die dritte neue Funktion aus. Wer bei WhatsApp in einem Chat jetzt eine Nachricht doppelt antippt, bekommt eine Reihe Emojis angezeigt. Hiermit kann man auf eine Nachricht reagieren, ohne dass man etwas dazu schreiben muss. Zwar ist auch diese Funktion nicht neu. Bislang musste man aber eine Nachricht antippen und gedrückt halten, ehe die Leiste mit den Emojis erschien. Bei Bildern etwa ist das noch immer so. Ein doppeltes Antippen funktioniert hier nicht.