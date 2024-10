WhatsApp mit neuer Funktion: Jetzt wird’s lustig

WhatsApp ist schon seit Langem nicht mehr nur ein einfacher Messenger, den du zum Austausch von Textnachrichten verwenden kannst. Neben reinen Chats gibt es etwa Statusmeldungen, die Bilder enthalten können, Kanäle und Communitys. Aber auch reguläre Telefonanrufe und Videochats sind schon seit langer Zeit fester Bestandteil. Für Letztere haben die Macher nun eine Reihe von neuen Features angekündigt, die du vielleicht schon von anderen Videoplattformen kennst.

So will WhatsApp Video-Chats persönlicher machen

WhatsApp präsentiert zwei große Neuheiten für die in die App integrierten Videoanrufe. Die erste Verbesserung sind Filter. Laut den Machern sollen diese dazu beitragen, „deinem Video eine künstlerische Note zu verleihen“. Insgesamt stehen dir zehn Filter zur Auswahl: Warm, Kühl, Schwarzweiß, Lichtleck, Verträumt, Prismenlicht, Fischauge, Klassisches TV, Milchglas und Zweifarbig. Wenn du Instagram benutzt, könnten dir diese Varianten bereits bekannt sein.

Die zweite Neuheit kennst du hingegen möglicherweise von Zoom, Google Meet oder anderen Videokonferenz-Apps. Wie bei diesen kannst du in Zukunft auch in WhatsApp deinen realen Hintergrund gegen eine virtuelle Version austauschen. Du kannst also bald bei Videoanrufen in dem Messenger einen professionelleren oder lustigeren Eindruck hinterlassen. Zur Auswahl stehen dir hier ebenfalls zehn virtuelle Hintergründe: Weichzeichnen, Wohnzimmer, Büro, Café, Kieselsteine, Feinschmecker, Smoosh, Strand, Sonnenuntergang, Feier und Wald.

→ WhatsApp: Wusstest du, dass man die blauen Haken austricksen kann?

Darüber hinaus kannst du noch zwei weitere Optionen in dem kommenden WhatsApp-Update auswählen: „Verfeinern“ und „Low Light“. Diese sollen „das Erscheinungsbild und die Helligkeit deiner Umgebung auf natürliche Weise verbessern“.

Neue Filter und Hintergründe erst in einigen Wochen

Wie bei WhatsApp üblich erscheinen diese Features nicht zeitnah auf einen Schlag mit einem einfachen Update der App. Stattdessen sprechen die Macher davon, dass sie „im Laufe der kommenden Wochen“ für alle Benutzer verfügbar sein werden. Es kann also noch etwas dauern, bis die Optionen in deiner App freigeschaltet werden.

Wenn es so weit ist, kannst du die Filter und Hintergründe während eines Einzel- und Gruppen-Videoanrufs aktivieren. Du findest die Funktionen dann hinter den Effekt-Symbolen oben rechts auf dem Bildschirm.