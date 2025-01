WhatsApp wird umgebaut: Diese neue Funktion erwartet dich

WhatsApp ist aktuell in vier Bereiche geteilt: Chats, Anrufe, Aktuelles und Communitys. Letzterer soll in Zukunft jedoch verschwinden und durch eine gänzlich neue Funktion ersetzt werden. Dies testet WhatsApp aktuell mit ausgewählten Nutzern in der Beta. Wann die Änderung alle Nutzer erreicht, ist bisher nicht bekannt.

Chats und Communitys werden zusammengelegt

Die Communitys hatte WhatsApp vor einiger Zeit in Ergänzung zu den Gruppen vorgestellt. Hierbei handelt es sich um das Zusammenfassen mehrere Chats von einer Organisation oder einem Verein. So gibt es etwa eine Gruppe für wichtige Ankündigungen, in der nur Admins schreiben können, und eine Diskussions-Gruppe, in der sich alle austauschen dürfen.

Aktuell haben die Communitys ihren eigenen Bereich in der App. In der WhatsApp-Beta werden diese nun bei den regulären Chats integriert. An der Stelle, wo man bisher die Communitys findet, integriert WhatsApp eine gänzlich neue Funktion.

WhatsApp bekommt KI

Kein Thema ist für die Tech-Konzerne aktuell wichtiger als künstliche Intelligenz. So ist es nicht verwunderlich, dass auch WhatsApp KI-Funktionen bekommen soll. Und zwar nicht etwa als Hilfe beim Tippen oder Zusammenfassen von Nachrichten, sondern als KI-Chatbots. Also virtuelle Personen, mit denen du über spezifische Themen schreiben kannst.

Es soll ein breites Spektrum an KIs von Unterhaltung und Produktivität bis hin zu sehr spezifischen Interessen geben. Darunter befinden sich fiktive KI-Charaktere als auch Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Die KIs sind wie ein gewöhnlicher WhatsApp-Chat dargestellt und präsentieren sich mit Foto und kurzer Beschreibung. Hier einige Beispiele, die aktuell in der Beta zu finden sind:

Zekeee (Vibt immer mit dir)

Krity (Ich halte dir immer den Rücken frei)

Hinata Hguya (Byakugan Schönheit, zu deinen Diensten)

Hania (Dein go-to Guide für alle Dinge)

Beziehungs-Coach (Beratung. Unterstützung. Ich helfe beim Aufbau von starken Beziehungen)

Psychologie-Lösungen (Entschlüsseln Sie die inneren Geheimnisse)

Für wie sinnvoll man es erachtet, mit einer nicht realen KI-Person zu schreiben oder sich sogar von ihr Ratschläge einzuholen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Bei themenspezifischen KIs wie einem Beziehungs- oder Psychologie-Coach ist die Hürde sicher für viele geringer, als sich Hilfe von einem Experten zu holen. Die Qualität der Ratschläge können wir aktuell nicht überprüfen.

Generell wird es noch einige Zeit dauern, bis diese Funktion bei uns ankommt. So ist die Einführung der neuen KIs in WhatsApp bisher nur für die USA vorgesehen. Dort sollen diese auch bei Facebook und Instagram auftauchen.