ChatGPT auf WhatsApp: Die nächste KI-Stufe ist gezündet

Seit seiner Einführung im vergangenen Dezember hast du die Möglichkeit, direkt in der beliebten Messaging-App WhatsApp mit OpenAIs fortschrittlichem Chatbot hin und her zu schreiben. Und jetzt beschränken sich die Interaktionen nicht mehr nur auf Text.

Bilder und Sprachmemos analysieren

OpenAI hat auf X (ehemals Twitter) angekündigt, dass du jetzt Bilder und Sprachnotizen hochladen kannst, um damit noch bessere Antworten zu erhalten. ChatGPT verarbeitet diese neuen Eingaben und reagiert in der Chat-Formatierung, die du gewohnt bist. Das funktioniert genauso wie bei den textbasierten Anfragen. Doch wie kommst du an die neuen Möglichkeiten? Das Vorgehen ist denkbar einfach. Erstmal, musst du dich wie im folgenden Artikel beschrieben mit ChatGPT über WhatsApp verbinden:

Jetzt weiterlesen ChatGPT in Whatsapp einrichten – So geht!

Für einen umfassenderen Zugriff kannst du dich mit einem OpenAI-Konto anmelden, das sich im Plus- oder Pro-Status befindet. Diese Konten bringen dir zusätzliche Funktionen, wie das Speichern deiner Chat-Historie.

Um nun die neuen Bilder- und Audio-Funktionen zu starten, bist du damit praktisch schon bereit. Du kannst ein neues Gespräch mit ChatGPT auf WhatsApp starten, ohne dich in ein OpenAI-Konto einzuloggen. Wie bei einem normalen Chat kannst du jetzt aber nicht nur Text schicken. Das Modell kann Bilder und Sprachmemos analysieren und dir maßgeschneiderte Antworten geben. Diese lädst du wie gewohnt in den Chat. Du kannst sie auch mit zusätzlichem Kontext anreichern und so eine bessere Antwort bekommen.

Das Ganze ist aber mehr als eine Spielerei. Denn die Integration von ChatGPT auf WhatsApp bietet dir eine bequeme Alternative zur eigenständigen OpenAI-App, ohne dass du diese extra herunterladen musst. Bedenke jedoch, dass die Antworten über WhatsApp in der Regel etwas langsamer bei dir ankommen als in der offiziellen ChatGPT-App. Einige Features, wie beispielsweise voreingestellte Antworten, stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Trotz dieser Einschränkungen macht das Update ChatGPT auf WhatsApp vielseitiger und stellt eine ernstzunehmende Alternative zur Whatsapp-KI dar.