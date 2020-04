Die 5 besten Hörbücher-Apps: Einschalten und Ausklinken – auch gratis

In der überfüllten Pendler-Bahn, vor dem Lenkrad mitten im allmorgendlichen Stau, am Steuer des Einkaufswagens. Es gibt unzählige Situationen, in denen der präfrontale Cortex nicht sonderlich stark beansprucht wird und man sich – wie es so schön in der Fachsprache heißt – langweilt. In solchen Situationen greift ein großer Teil der beinahe Homo digitalis zu Musik-Streaming oder schlicht dem Radio. Es gibt allerdings auch eine andere Möglichkeit Einstein ein Schnippchen zu schlagen und die Zeit auch ohne größere Beschleunigung schneller verstreichen zu lassen. Die Rede ist natürlich von Hörbüchern, Hörspielen und möglicherweise auch von Podcasts. Und die genießt du am besten über Hörbücher-Apps.

Doch die Auswahl an Hörbuch-Apps ist groß und es kann unter Umständen recht schwierig sein, den für sich selbst besten Dienst herauszusuchen. Darum haben wir sowohl die bekanntesten als auch weniger bekannte Hörbuch-Apps in einer Übersicht zusammengetragen. In der zweiten Hälfte dieses Artikels finden sich auch einige Dienste, die kostenlose Hörbücher anbieten. Alles was du tun musst, ist dich für eine Variante zu entscheiden, Kopfhörer aufzusetzen und vorübergehend aus dieser Welt zu entschwinden.

Die besten Hörbücher-Apps in der Übersicht

Bevor es losgeht, sei an dieser Stelle noch gesagt, dass die Hörbücher in dieser Liste nicht nach irgendwelchen Kriterien sortiert wurden. Folglich hat die Platzierung keine Aussagekraft über die Qualität der Hörbuch-App oder andere Faktoren. Alle aufgeführten Dienste haben ihre Vor- und Nachteile – sei es das Sortiment, der Preis oder das Nutzererlebnis.

Sortiment (Umfang) Preis Abo Probezeitraum Android iOS Audible über 200.000 9,95 Euro/Monat jederzeit kündbar 30 Tage Audible Audible Audioteka knapp 30.000 9,99 Euro/Monat jederzeit kündbar 30 Tage Audioteka Audioteka BookBeat über 50.000 9,99 Euro/Monat (25 Stunden), 19,90 Euro/Monat (unbegrenzt) jederzeit kündbar 14 Tage BookBeat BookBeat Spotify über 5.000 kostenfrei oder ab 9,99 Euro/Monat jederzeit kündbar 30 Tage Spotify Spotify LibriVox über 24.000 kostenfrei mit In-App-Käufen kein Abo notwendig - LibriVox LibriVox

1. Audible

Den Anfang macht der Platzhirsch Audible. Dabei handelt es sich um ein direktes Tochterunternehmen von Amazon, was die Anmeldung spürbar erleichtert. So kannst du dich bei Audible schlicht mit deinen Amazon-Kontodaten anmelden und den Dienst zunächst einen Monat lang kostenfrei testen.

Während des einmonatigen Testzeitraums hast du Zugriff auf über 200.000 (neue) Hörbücher, Hörspiele und Podcasts, wobei du allerdings nur einen einzigen Titel pro Monat hören kannst. Das ist auch der Unterschied zu anderen Diensten wie Amazon Prime Video, denn anders als beim Video-Streaming-Dienst, kannst du die Bücher nicht jederzeit ausleihen.

Dafür gehört jedes Hörbuch und Hörspiel, das du auswählst, für immer dir. Selbst wenn du dein Konto kündigen solltest (Audible ist monatlich kündbar), bleibt der Zugriff auf die eigene Bibliothek permanent erhalten – sowohl unter Android als auch unter iOS. Diese kannst du dann jederzeit auf das Smartphone herunterladen und offline ohne zusätzlichen Datenverbrauch anhören. Dafür musst du bei diesem Anbieter pro Monat 9,95 Euro auf den digitalen Tisch legen.

2. Audioteka

Wer kein großer Fan vom Anbieter Amazon beziehungsweise Audible ist, kann alternativ auch zu Audioteka greifen. Auch hier lässt sich monatlich nur eine Geschichte herunterladen, welche dann für immer dir gehört. Im Angebot befinden sich unterschiedliche Hörbücher und Hörspiele für Erwachsene und Kinder. Zudem bietet Audioteka auch einige exklusive Eigenproduktionen an – es lohnt sich also sich noch vor dem Abschluss des Abos über die verfügbaren Geschichten zu informieren.

Alternativ kann dazu auch der Probemonat genutzt werden, bei dem du genauso wie bei Audible ein kostenfreies Gratis-Hörbuch auswählen kannst. Nach dem Probemonat müssen Nutzer monatlich 9,99 Euro für das Angebot bezahlen. Wer es sich anders überlegt hat, kann den Dienst allerdings jederzeit wieder kündigen.

Aufmerksamen Lesern sollte aufgefallen sein, dass sich Audible und Audioteka in ihrem Aufbau recht stark ähneln. Allerdings ist die Anzahl an verfügbaren Autoren und Titeln bei Audioteka deutlich geringer. Somit lohnt sich die Hörbuch-App lediglich für diejenigen, die das Menü beziehungsweise die Funktionalität der Audioteka-App (Android und iOS) bevorzugen oder ein Auge auf eines der exklusiven Titel geworfen haben.

3. BookBeat

Anders als Audible und Audioteka hat der Anbieter BookBeat einen komplett anderen Ansatz gewählt. Zunächst erhältst du anstelle eines einzigen Buchs im Monat eine begrenzte Anzahl an Hörstunden. Für 9,99 Euro pro Monat kannst du in beliebig viele Hörbücher eintauchen, allerdings „nur“ für 25 Stunden. Das klingt zunächst nicht nach viel, man sollte jedoch bedenken, dass ein normales Hörbuch oftmals nur halb so groß ist – somit kann es durchaus vorkommen, dass man bei Audible deutlich weniger Hörstunden pro Monat erhält.

Für Vielhörer existiert zudem ein Premium-Profil, mit dem man unbegrenzt viel Zeit in fremden Welten und Leben verbringen kann. Allerdings kostet dieses auch satte 19,90 Euro im Monat. Sinn ergibt das Premium-Modell darum meist nur, wenn vier weitere Personen dasselbe Profil mitbenutzen. Diese müssen pro Person nämlich nur 4,90 Euro dazuzahlen. Aufgeteilt erhält jeder den Premium-Zugang zu Hörbüchern und Hörspielen somit für 7,90 Euro im Monat.

Ansonsten können die Hörbücher sowohl auf das Smartphone gestreamt als auch heruntergeladen werden; und das Abo ist wieder jederzeit kündbar. Bevor du und vier weitere Familienmitglieder das ziemlich gut klingende Premium-Angebot wahrnehmen, solltest du jedoch bedenken, dass es auch einen sehr großen Nachteil gibt: Während die Hörbücher bei BookBeat lediglich „geliehen“ werden, gehören gekaufte Bücher bei Audible und Audioteka für immer dir. Sprich: Sie können jederzeit erneut angehört werden – auch nach Kündigung des Abos. Bei BookBeat ist dies nicht möglich.

Kostenlose Hörbücher-Apps

Abseits der kostenpflichtigen Angebote existieren im digitalen Raum auch zahlreiche kostenlose Hörbücher – man muss lediglich wissen, bei welchen Anbietern die Gratis-Hörbücher zu finden sind. Allerdings darf man hier nicht mit einem ähnlich guten Angebot wie bei den oben aufgeführten Diensten rechnen. Insbesondere kürzlich veröffentlichte Hörbücher und Hörspiele sind hier Mangelware.

4. Spotify – Der kostenloser Chaot unter den Hörbuch-Apps

Eine Möglichkeit sich Hörbücher kostenlos anzuhören, stellt die hierzulande wohl beliebteste Musik-App Spotify dar. Diese bietet, wie du sicherlich schon vermutet hast, nicht nur Musik, sondern auch diverse Hörspiele, Hörbücher und auch Podcasts. Allerdings ist die Auswahl an Büchern bei Spotify deutlich geringer als bei der Konkurrenz – und dennoch scheint das Angebot recht umfangreich zu sein. Eine konkrete Anzahl nennt Spotify zwar nicht, unterschiedliche Berichte sprechen jedoch von über 5.000 Titeln.

Noch ein weiterer Unterschied zu den üblichen Hörbücher-Apps: Das passende Hörspiel zu finden stellt bei Spotify eine Tortur dar. Zwar existiert eine Spotify-Übersichtsseite mit Alben zu unterschiedlichen Hörbuch- und Hörspiel-Genres wie Krimi oder Science-Fiction, allerdings ist diese ihrem Namen zum Trotz sehr unübersichtlich. Die einzelnen Genre-Alben beinhalten jeweils nur das erste Kapitel eines Hörbuchs. Wer das ganze Hörbuch anhören möchte, muss zunächst das dazugehörige Album heraussuchen und öffnen.

Obwohl die Titel-Suche von ihrem Wesen her eher an eine Ostereierjagd erinnert, hat sich Spotify seinen Platz in dieser Liste redlich verdient. Denn Nutzer können hier nicht nur ein Hörbuch pro Monat heraussuchen, sondern haben Zugriff auf das gesamte Sortiment – jederzeit und überall. Zudem lassen sich die Hörbücher auch mit einem Gratis-Account abspielen. In diesem Fall muss man jedoch mit regelmäßigen Werbeeinblendungen rechnen. Alternativ lässt sich ein Spotify-Abo ab 9,99 Euro pro Monat abschließen. Für Studenten kostet Spotify sogar „nur“ 4,99 Euro pro Monat.

5. LibriVox – Die kostenlose alternative Hörbuch-App

Die Betreiber von LibriVox haben einen komplett anderen Weg gewählt. Der Schutz des Urheberrechts bleibt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bestehen. Danach gelten die Werke als gemeinfrei. Urheberrechtlich geschützt ist dann lediglich die Vertonung des Hörbuchs – so zumindest bei anderen Hörbuch-Anbietern. Auf LibriVox finden sich derweil zahlreiche kostenlose Hörbücher, denn der dazugehörige Ton wird von Freiwilligen aufgezeichnet und bereitgestellt. Darum ist ein großer Teil der vorhandenen Hörbücher gratis erhältlich. Lediglich neuere Werke müssen gekauft werden.

Grundsätzlich bietet die Hörbuch-App LibriVox mehr als 24.000 Bücher in verschiedenen Sprachen. Wer kein großer Fan von Werbung ist, kann zudem eine werbefreie Version der App ergattern – für lediglich 1,99 Euro. Die Anwendung selbst dürfte zwar keine gestalterischen Preise gewinnen, bietet jedoch eine Reihe von nützlichen Funktionen wie beispielsweise die Möglichkeit anstößiges Material auszublenden (zum Schutz von Kindern) und einen Sleep-Timer. Zudem lassen sich die Gratis-Hörbücher je nach Wunsch sowohl herunterladen als auch streamen.

Weniger praktisch, dafür interessant ist die Möglichkeit, sich die Hörbücher als E-Books anzeigen zu lassen. Dazu muss zunächst eine weitere Anwendung (GuteBooks-App für Android) heruntergeladen werden, die jedoch nur einen Bruchteil der verfügbaren Werke als E-Books anbietet. Interessant ist diese Funktion dennoch, denn die verfügbaren Werke wurden nicht abgetippt, sondern eingescannt. So erfährt man, wie die Originale oder zumindest alte Auflagen optisch aussahen.

