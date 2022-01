Spotify und die geheimen Codes: So kannst du sie nutzen

Wenn du schon einmal ein Werbeplakat von Musikern oder Plattenlabeln mit unbekannten Codes darauf entdeckt hast, steckt dahinter keine Geheimbotschaft. Solche Spotify Codes sollen dir ermöglichen direkt über die Werbung auf die beworbenen Musikinhalte zu gelangen. Mithilfe der Spotify Codes kannst du Playlist, Alben sowie einzelne Lieder beliebig mit anderen teilen.

Das steckt hinter den Codes zum Teilen von Musikinhalten

Eingeführt wurden die Codes von Spotify bereits im Jahr 2017, um Freunden und Familie eine Funktion zu bieten, mit der sich Musik direkt teilen lässt. Spotify Codes generieren einen einzigartigen Code für ein Lied, ein Album oder eine Playlist, die du teilen möchtest. Jemand anderes kann durch das Scannen dieses Codes direkt auf die geteilte Musik gelangen und kann so die gleichen Inhalte hören. Spotify Codes gehören ausschließlich zur Spotifys Musik-Streaming-Plattform. Sie arbeiten auf ähnliche Weise, wie du es vom Scannen von QR-Codes oder Barcodes gewohnt bist, sehen jedoch völlig anders aus. Dank der Möglichkeiten für verschiedene Musiktitel, Künstler, Alben oder Playlists individuelle Codes zu erstellen, gibt es keine Einschränkungen, was du teilen kannst.

So kannst du die Spotify Codes nutzen

Spotify Codes stehen sowohl Nutzern des kostenlosen Angebots als auch Premium-Nutzern zur Verfügung. Möchtest du etwas über einen generierten Code teilen, musst du zunächst das Drei-Punkt-Symbol für das auswählen, was du teilen möchtest. Sowohl alle Alben, Künstler als auch Lieder besitzen diesen Button. Das Drei-Punkt-Symbol findest du in der oberen rechten Ecke deines App-Bildschirms für den Inhalt, den du gerade ausgewählt hast.

Hast du das Drei-Punkt-Symbol ausgewählt, werden dir mehrere Optionen angezeigt. Im Falle einer Premium-Mitgliedschaft steht dir hier auch eine Downloadmöglichkeit zur Verfügung. Unterhalb des Artworks jedoch kannst du nun den Spotify-Code erspähen. Mit einem Klick auf den Code kannst du ihn in seiner Anzeige vergrößern. Ist die Person, mit der du die Musik teilen willst, in deiner Nähe, kann sie den Code direkt von ihrem Handy aus scannen. Anderenfalls kannst du das Bild des Codes auch als Foto auf deinem Smartphone speichern und an jemanden versenden.

So sehen Spotify Codes aus

Möchtest du hingegen selbst einen Code scannen, geschieht das über das Kamera-Symbol rechts von Spotifys Suchfeld. Klicke hier auf ‚Scan‘ und akzeptiere die Anfrage von Spotify nach der Berechtigung für deine Kamera. Nun kannst du die Spotify Codes direkt von jemandes Smartphone oder Plakaten scannen. Hat man dir stattdessen ein Bild mit dem Code gesendet, kannst du ‚Aus Fotos auswählen‘ auswählen. Die Bilder findest du in deiner Bibliothek, die du mit dem Druck auf ‚Auswählen‘ anvisieren kannst. Sobald du das Bild mit dem Code ausgewählt hast, wird dich Spotify direkt zu dem Inhalt bringen, den man mit der geteilt hat.