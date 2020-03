Ob das Schulenglisch aufgrund eines neuen Jobs auffrischen, ein paar Sätze und Floskeln für den Urlaub lernen oder Spanisch lernen, um Auszuwandern: Wer eine neue Sprache lernen will, hat meist eine Motivation.

Eine Alternative zur Volkshochschule, einem Englisch- oder Spanischkurs an einer Sprachschule oder einem Fernstudium: Apps für Smartphone und Tablet. Damit kannst du Sprachen nicht nur ortsunabhängig lernen. Du kannst auch selbst das Tempo bestimmen. Zudem erlauben dir Apps zunächst einmal einen Blick zu riskieren, ohne das es dich etwas kostet. Bei Nichtgefallen kannst du die App einfach wieder deinstallieren.

Du willst zum Beispiel Spanisch lernen und es einmal ausprobieren, ohne dass du sofort eine hohe Gebühr für einen Kurs an der VHS aufbringen musst? Dann ist eine Sprachenlern-App genau das richtig. Doch diese Anwendungen, die es zuhauf und meist sogar kostenlos im Google Play Store und Apple App Store gibt, sind nicht nur für Einsteiger geeignet.

Englisch lernen – nicht nur für Einsteiger

Einige Apps bieten einen Einstiegstest. Absolvierst du diesen, bewertet die Anwendung deine Vorkenntnisse und stuft dich automatisch ein. So musst du etwa als Fortgeschrittener, der beispielsweise Englisch lernen will, nicht bei null anfangen. Auch wenn du Spanisch lernen willst und bereits Vorkenntnisse hast, finden Apps heraus, was du schon weißt und wo du einsteigen kannst. Natürlich kannst du aber auch ganz von vorne beginnen.

Neue Sprache lernen? Das sind die Top 5 Apps

Babbel

Die wohl bekannteste und eigenen Angaben zufolge erfolgreichste Sprachlern-App ist Babbel. Insgesamt stehen dir hier 13 Sprachen zur Auswahl. Neben beliebten Sprachen wie Englisch, Spanisch und Französisch auch Türkisch, Polnisch und Indonesisch. Babbel bietet über 5.000 Kurse und 60.000 professionell erstellte Lektionen.

Das Berliner Unternehmen gibt sich selbstsicher: „Sprich deine neue Sprache, wie du es schon immer wolltest. Und das funktioniert. 73 Prozent der Babbel-Nutzer fühlen sich nach nur fünf Stunden mit Babbel bereit für ein erstes Gespräch.“

Sprachen: Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Polnisch, Türkisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Niederländisch, Indonesisch, Deutsch

Preis: ab 5,99 Euro/Monat (über die Website günstiger als in der App)

Englisch lernen – ABA English

Mit ABA English lernst du, wie der Name der App bereits verrät, ausschließlich Englisch. Die Lerninhalte sind individuell an deine Interessen, deine Niveaustufe und dein Lerntempo angepasst. „Du wirst dabei von muttersprachlichen Lehrern unterstützt und hast alle Hilfsmittel, die du benötigst, um effizient Englisch zu lernen“, versprechen die Entwickler. „Und du wirst dabei auch noch Spaß haben.“ Ob das wirklich der Fall ist, kannst du sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.

Sprachen: Englisch

Preis: ab etwa 6,66 Euro/Monat

Memrise

Memrise ist eine Sprachlern-App, mit der das Lernen neuer Sprachen Spaß macht und effektiv ist. Das zumindest versprechen die Macher des 2010 gegründeten Unternehmens. Eigenen Angaben zufolge nutzen über 40 Millionen Menschen in 189 Ländern die App und lernen Englisch, Spanisch und Co.

Sprachen: Spanisch, Italienisch, Englisch (UK und US), Russisch, Französisch, Japanisch (auch mit römischem Alphabet), Koreanisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch (vereinfacht)

Preis: ab 2,50 Euro/Monat

Busuu

Busuu ist eine Sprachenlern-App, die Sprachbarrieren abbauen will. Das wollen die Entwickler mit unterhaltsamen, interaktiven Kursen erreichen. Dazu gibt es eine globale Community von Muttersprachlern, die sich gegenseitig beim Lernen unterstützen. Dabei ist jeder Sprachschüler gleichzeitig auch Tutor für seine eigene Muttersprache.

Mit intelligenten Lehrmethoden und Unterhaltungen mit Muttersprachlern will dir die App die Sprache so nah bringen, dass ein Auslandsaufenthalt dir keine Kopfschmerzen bereitet. Übrigens: Die App ist nach der Sprache Busuu benannt, die in Kamerun von nur noch 8 Muttersprachlern gesprochen wird.

Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch

Preis: kostenlos / mit Lernplan und weiteren Funktionen ab 2,71 Euro/Monat

Duolingo

Das Lernen mit Duolingo soll nicht nur Spaß machen, sondern den Entwicklern zufolge auch süchtig. Sprachen erlernst du spielerisch. Du kannst Punkte für richtige Antworten sammeln, gegen die Zeit antreten und neue Levels erreichen. Ob Englisch lernen oder Spanisch vertiefen: Alles geschieht in kleinen und kurzen Lektionen, die du zwischendurch erledigen kannst.

Eigenen Angaben zufolge soll eine Studie herausgefunden haben, dass 34 Stunden auf Duolingo einem ganzen Semester in einem Hochschulsprachkurs entsprechen.

Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch

Preis: kostenlos

Neue Sprache lernen: Hilfreiche Tipps

Wenn du eine neue Sprache lernen möchtest, können Apps sehr hilfreich dabei sein. Doch wer sich schon mal bei einem Fitness-Studio angemeldet hat, weiß, dass es nicht immer einfach ist, am Ball zu bleiben. Daher solltest du, wenn du es ernst meinst, nicht nur Apps nutzen, sondern auch sonst möglichst viel Kontakt mit der Sprache suchen, die du lernen möchtest. Du kannst unterwegs Hörbücher, ausländische Radiosender oder Podcasts hören, die in deiner Lernsprache aufgenommen oder kursähnlich gestaltet sind.

Darüber hinaus können Filme und Serien helfen. So kannst du diese in der Originalsprache beispielsweise Englisch ansehen und deutsche Untertitel einblenden. Auch das Hören von Musik und die Auseinandersetzung mit den Texten bietet eine gute Möglichkeit, um deine Fähigkeiten zu verbessern.

