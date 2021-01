Fitness-Spiele für den sportlichen Spaß zu Hause: Das sind die Top 5

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, von zu Hause aus fit zu bleiben. Sei es mit Yoga, verschiedenen Fitness Apps oder Fitness-Spielen für die Konsolen. Gerade für die Nintendo Switch gibt es einige Fitness-Spiele, mit denen du von zu Hause aus fit bleiben kannst. Der Vorteil daran ist: Es sind immer noch Spiele. Während du Spaß hast, kommst du ins schwitzen und verbrennst einige Kalorien. Wir haben für dich einige Spiele herausgesucht.

Just Dance 2021

Tanz dich fit. Mit 40 neuen Songs kannst du bei Just Dance 2021 loslegen und tanzend Spaß haben. Im Sweat Modus kannst du anschließend sehen, wie viele Kalorien du insgesamt vertanzt und wie lange du durchgehalten hast. Du kannst natürlich auch zusammen mit deinen Freunden die Choreografien tanzen und dabei batteln. Wii-Konsolen Besitzer werden jetzt enttäuscht sein, denn für sie gibt es die neueste Just Dance-Variante nicht. Das Spiel steht für die Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 und die Nintendo Switch zur Verfügung.

Ring Fit Adventure

Dieses Spiel ist ausschließlich für die Nintendo Switch erhältlich. Zum Spielen benötigst du ein Ring-Con, in den du einen der beiden Joy Cons einsetzt und ein Band, mit dem du den anderen Controller am Oberschenkel befestigen kannst. Bei Ring Fit Adventure musst du im Abenteuer Modus verschiedene Sportübungen machen, um den bösen Fitness Drachen zu besiegen. Du kannst auch in Mini-Spielen oder im freien Training deine Übungen absolvieren.

Zumba – Burn it up

Zumba – Burn it up ist ähnlich wie die Just Dance-Reihe. In verschiedenen Kursen kannst du entsprechend deines Fitness-Levels Zumba tanzen. Du musst nicht alleine schwitzen, du kannst auch deine Freunde einladen. Bis zu vier Spieler gleichzeitig können an der Zumba Tanzparty teilnehmen und die Choreografien durchtanzen. Auch dieses Spiel ist nur auf der Nintendo Switch spielbar.

Fitness Boxing

Wenn tanzen nichts für dich ist, bietet dir die Nintendo Switch mit Fitness Boxing etwas anderes. Hier kannst du in täglichen Trainingseinheiten drauf los boxen. Dabei kannst du in den Einstellungen einstellen, welche Körperteile du besonders trainieren möchtest. Auch wie lange dein Training gehen soll, kannst du einstellen. Im freien Training kannst du alleine oder auch zu zweit die Übungen absolvieren. Aber ganz ohne Musik ist das Spiel dann doch nicht: Im Song-Modus musst du zum Takt der Musik eine Reihe von Schlägen absolvieren.

Inzwischen gibt es auch einen zweiten Teil von Fitness Boxing. Im Prinzip ist es gleich aufgebaut wie der erste Teil, es gibt nur neue Funktionen. So kannst du zum Beispiel in den Einstellungen festlegen, dass manche Übungen nicht mehr dran kommen. Zusätzlich gibt es auch neue Trainer, die dir die Übungen vormachen.

Fitness mit der Wii

Für die Wii gibt es kaum Fitness Spiele, die noch im Handel erhältlich sind. Jedoch gibt es noch den guten alten Klassiker Wii Fit, für den das Balance Board benötigt wird. Bei dem Spiel kannst du Yoga, Aerobic, Muskelübungen und Balance Spiele absolvieren, um fit zu bleiben.

Auch Zumba ist mit der Wii möglich. Mit Zumba Fitness 2 stehen dir zahlreiche Choreografien zum Nachmachen bereit. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr hier gemeinsam Spaß haben. Zum Spielen wird ein Fitness Gürtel benötigt, damit du die Hände frei hast.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.