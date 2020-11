Während des Lockdowns sind die Möglichkeiten etwas mit Freunden und Familie zu unternehmen begrenzt. Gerade Spieleabende mit vielen Personen sind nicht möglich. Allerdings gibt es jede Menge Apps, die es dir über einen Multiplayer Modus ermöglichen online mit deinen Freunden oder Familienmitgliedern zu spielen.

Among Us

Wenn du mit deiner Freundesgruppe Detektiv spielen möchtest, dann ist „Among Us“ das richtige. Mit vier bis 10 Mitspielenden befindest du dich hier auf einem Raumschiff. Während du als Crewmate verschiedene Aufgaben erfüllst, um das Raumschiff in Takt zu halten, geben die Imposter ihr bestes, alles zu sabotieren und die Crew zu erledigen. Wird ein toter Körper gefunden, kann die Crew diskutieren, wer der Imposter sein könnte. Das Spiel gibt es als App für dein Smartphone, wahlweise kannst du es aber auch auf Steam für 3,99 Euro kaufen.

Quizduell – Der Klassiker unter den Multiplayer-Games

Hier kannst du eins gegen eins in ein Wissensduell gehen. Das Schöne daran ist, dass du es jederzeit zwischendurch spielen kannst. Es müssen nicht beide Spielende gleichzeitig online sein. Abwechselnd dürft ihr euch eine Kategorie aussuchen und drei Fragen dazu beantworten. Nach ein paar Runden wird geschaut, wer von euch beiden mehr Fragen richtig beantwortet hat. Du kannst auch mehrere Spiele offen haben, gegen verschiedene Freunde.

Werwolf Online – Kartenspiel als Multiplayer-Game

Das klassische Kartenspiel, welches in großer Runde gespielt wird, gibt es jetzt auch in der online Variante. Mit bis zu 16 Personen kannst du hier online spielen. Es sind die altbekannten Rollen, die aus dem Kartenspiel bekannt sind, online vorhanden. Welche Rolle du im Spiel hast, wird jede Runde zufällig ausgelost. Das Spiel ist zusätzlich mit Soundeffekten wie einem krähenden Hahn, wenn der Morgen beginnt unterlegt. Die Diskussionsrunden am Tag und in der Nacht bei den Wölfen sind zeitlich limitiert und finden über einen Chat statt. Wenn du nicht gerade mit deinen Freunden spielen möchtest, kannst du dich auch einer Zufallsgruppe anschließen.

Asphalt 8 Airborne

Die Straßen unsicher machen, kannst du mit diesem Spiel. Mit deinen Freunden kannst du herausfinden, wer von euch schneller, rasanter und besser virtuell Auto fahren kann. Zusätzlich kannst du während des Rennens noch deine Stunts und Saltos perfektionieren. Deine Autos kannst du individuell gestalten, in dem du unter anderem Sticker darauf klebst.

Mario Kart Tour – Nintendos Arcade-Game als Multiplayer-App

Mario Kart gehört zu den bekanntesten Spielen auf dem Markt. Nintendo hat 2019 mit „Mario Kart Tour“ das Spiel auch fürs Smartphone veröffentlicht. Seit einiger Zeit gibt es auch hier einen Mehrspielermodus, der es dir ermöglicht mit deinen Freunden zusammen die Rennen zu fahren.

Uno

Der Spiele Klassiker ist auch als App verfügbar. In einem Autodesign kannst du nun virtuell versuchen deine Handkarten loszuwerden. Du kannst in dieser Multiplayer-Variante auch in Teams spielen. Zwei gegen zwei versucht ihr hier, dass einer keine Karten mehr hat. Zum Gewinnen reicht es, wenn du oder dein Partner keine Karten mehr habt. Über Sprachnachrichten könnt ihr auch direkt in der App kommunizieren.

Mini Golf King

Dass die Freizeiteinrichtungen geschlossen sind, heißt nicht, dass du auf Mini Golf verzichten musst. Mit dieser App kannst du virtuell dem Spiel-Spaß nachkommen. Das Spiel ist dabei einfach und intuitiv gestaltet. Auf verschiedenen Spielplätzen kannst du dich hier austoben und mit deinen Freunden zusammen Spaß haben.

Super Stickman Golf 2

Wenn dir Mini-Golf zu langweilig ist, ist „Super Stickman Golf 2“ möglicherweise eine passende Alternative. Auch hier ist das Ziel, den Ball in das Loch zu bekommen, aber du musst erst durch einige Hindernisse durch. Es ist möglich, mit deinen Freunden im Multiplayer-Modus zusammen online zu spielen und zu schauen, wer von euch besser durch den Parkour kommt.

Sea Battle 2

Es geht hierbei nicht nur darum die Schiffe des anderen zu versenken. Nebenher kannst du auch noch eine Stadt bauen und diese immer weiter vergrößern. Im eins gegen eins kannst du dann die Schiffe deines Freundes versenken. Neben Schlachtschiffen und U-Booten stehen dir auch Flugzeuge zur Verfügung. Nur mit Taktik kannst du die Flotte des Gegners besiegen.

Shakes of Fidget und Clash of Clans

Neben den ganzen Spielen, bei den du dich direkt mit deinen Freunden um die beste Punktzahl streiten kannst, gibt es auch Spiele, bei den ihr euch unterstützen könnt. Dazu gehören zum Beispiel Clash of Clans oder auch Shakes and Fidget. Bei beiden Spielen baust du dir etwas Eigenes auf und trittst einem Clan bzw. einer Gilde bei. Diese Gilden oder Clans kannst du zusammen mit deinen Freunden gründen. Anschließend könnt ihr zusammen kämpfen und euch austauschen.

Die Multiplayer-Alternative: Skribbl.io

Wenn du keine Multiplayer-App herunterladen möchtest, kannst du auch mit deinen Freunden skribbl.io spielen. Hier kann einer einen Raum öffnen und den anderen einen Link zu der Seite schicken. In mehreren Runden könnt ihr hier, dann Dinge malen, die von den anderen erraten werden müssen. Je schneller das gezeichnete erraten wird, desto mehr Punkte gibt es. Nach Ablauf der Runden gibt es einen Gewinner.