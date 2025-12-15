WhatsApp: Diese Features sollen hektische Feiertage erleichtern

„Die Feiertage sind eine hektische Zeit“ – mit diesen Worten beginnt die Beschreibung für die neuen Funktionen in WhatsApp. Die Entwickler haben daher Verbesserungen für Anrufe und Chats präsentiert, die ab sofort an alle Nutzer verteilt werden. Vor allem in den kommenden Wochen kann es schnell vorkommen, dass Anrufe unbeantwortet bleiben. Zwei neue Features sollen hier Abhilfe schaffen. Es gibt aber noch einige andere Neuheiten.

WhatsApp will den Anrufbeantworter neu erfinden

Auf den ersten Blick erfüllen die beiden neuen Funktionen genau das, wofür ein klassischer Anrufbeantworter genutzt wird. Du rufst jemanden an, doch angenommen wird der Anruf nicht. Je nachdem, ob es sich um einen Sprach- oder Videoanruf handelt, wirst du in Zukunft von WhatsApp dazu aufgefordert, eine Sprachnachricht oder eine Videonotiz zu hinterlassen.

Wenn du diese Nachricht hinterlassen hast, erscheint sie direkt im dazugehörigen Chat. Dein Gegenüber hat also direkt im Blick, was er oder sie verpasst hat. Im Gegensatz zu einem traditionellen Anrufbeantworter muss also niemand angerufen werden, um die hinterlassene Nachricht abzuhören.

Es gibt aber noch weitere neue Features bei den Anrufen. So wird nun bei Gruppenanrufen der aktuelle Sprecher automatisch im Mittelpunkt dargestellt. Diese Priorisierung soll dabei helfen, das Gespräch leichter zu verfolgen.

AI-Verbesserungen in Textunterhaltungen

Die in WhatsApp integrierte Meta AI unterstützt ab sofort neue Modelle für die Erstellung von Bildern mit Hilfe von Midjourney und Flux. Das soll dir insbesondere zu Weihnachten dabei helfen, deine Chats oder Status zu verschönern. Des Weiteren kann die integrierte AI nun auch Bilder in kurze Videos verwandeln.

In Textunterhaltungen wurde außerdem die Vorschau von Links überarbeitet. Sie ist nun kompakter und soll damit den Lesefluss in deinen Chats verbessern.

Wenn du WhatsApp auf Mac, Windows oder im Web benutzt, findest du ab sofort einen neuen Medien-Tab. Hier findest du an einem zentralen Ort deine Medien, Dokumente und Links. Die jeweiligen Inhalte werden dabei chatübergreifend angezeigt.

Die Entwickler machen keine Angaben dazu, wann all diese Features in deinem WhatsApp verfügbar sein werden.