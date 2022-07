Neue Emojis kommen: Darauf können sich iPhone- und Android-User freuen

Wie schon in den Vorjahren gibt es auch in diesem Juli eine Reihe neuer Emoji-Vorschläge. Einige Tage vor dem World Emoji Day am 17. Juli hat die Emojipedia Grafiken der derzeit diskutierten Inhalte erstellt und veröffentlicht. Insgesamt handelt es sich in diesem Jahr um eine vergleichsweise geringe Zahl neuer Emojis. Waren es im Jahr 2021 noch mehr als 100 Neuzugänge, sind es diesmal nur bescheidene 31 Vorschläge.

31 Emojis: Neue Gesichter, Hände, Tiere und mehr

Wie die Emojipedia in ihrer Zusammenfassung anmerkt, ist es gut möglich, dass nicht alle vorgeschlagenen Emojis am Ende vom Unicode Consortium angenommen werden. Im Blick auf die vergangenen Jahre sei es jedoch wahrscheinlich, dass alle hier gezeigten Vorschläge akzeptiert werden. Im Jahr 2021 war dies beispielsweise der Fall.

Die hier gezeigten Grafiken von Emoji Version 15.0 sind Varianten, die Emojipedia erzeugt hat. Hersteller wie Apple, Google oder Facebook werden die Emojis entsprechend anpassen, bevor sie in iOS, Android oder WhatsApp von dir genutzt werden können.

In diesem Jahr wurden 31 neue Emojis vorgeschlagen

In diesem Jahr wurden neben dem „Schüttelnden Gesicht“ drei neue Herzen in den Farben Hellblau, Grau und Pink eingereicht. Hinzukommen insgesamt zwölf neue Hand-Emojis in verschiedenen Hautfarben.

Bei den Tieren wurden Elch, Esel, Qualle, Gans und „schwarzer Vogel“ vorgeschlagen. Hinzukommt auch ein einzelner Flügel. Es gibt aber auch noch eine Reihe alltäglicher Objekte, die du möglicherweise schon bald in Form eines Emoji verwenden kannst. Dazu gehören die Hyazinthe, Ingwer, Erbsen, ein Fächer und Haarkamm, sowie Maracas (Rumbakugeln) und eine Flöte. Den Abschluss machen das Khanda– und ein WLAN-Symbol.

Die Entscheidungen des Unicode Consortium sollen im September 2022 fallen – bis dahin können sich die Emojis noch verändern. Hat das Konsortium die finale Liste abgenickt, liegt es an den einzelnen Unternehmen, die Emojis in ihre Software zu integrieren. Unter Umständen geschieht dies erst im Jahr 2023.