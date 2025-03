iOS 18: Diese neuen Features sollen dich zum Upgrade bringen

Deutsche iPhone-Nutzer dürfen sich schon im April auf ein großes Update freuen. Mit iOS 18.4 lernt Apple Intelligence eine Reihe neuer Sprachen, darunter eben auch Deutsch. Das Update bringt jedoch noch weitere Verbesserungen abseits der großen AI-Neuheiten mit. Die nun veröffentlichte zweite Vorschau gibt uns einen besseren Blick auf die kommenden Veränderungen. Hier sind die neuesten Features im nächsten iPhone-Update.

iOS 18.4: Neue Emojis und Apps

Wer partout nichts mit den Apple Intelligence-Features anfangen kann, darf sich trotzdem auf iOS 18.4 freuen. Das Update hat nämlich unter anderem eine Reihe neuer Emojis mit an Bord. Insgesamt sind es 8 Grafiken, die du ab April an deine Freunde und Familie verschicken kannst. Bereits im vergangenen September hatten sich die Emojis angekündigt, erst jetzt ist es so weit. Diese neuen Emojis sind Teil von Emoji Version 16.0:

Gesicht mit Augenringen

Fingerabdruck

Baum ohne Blätter

Wurzelgemüse

Harfe

Schaufel

Farbklecks

Flagge von Sarks

Die neuen Emojis in iOS 18.4

Apple hat außerdem in der zweiten Beta von iOS 18.4 die bereits anfangs versprochenen Apps für iPhone und Vision Pro ausgeliefert. Wenn du ein Apple-Headset besitzt, wird auf deinem Smartphone eine neue App für die teure 3D-Brille angezeigt. Darin findest du neben den wichtigsten technischen Daten der Vision Pro auch Hinweise zu neuen Inhalten, die du dir dort ansehen kannst.

Auf der Vision Pro selbst bringt visionOS 2.4 Beta 2 zeitgleich die Spatial Gallery. Hier findest du ebenfalls neue Fotos und Videos, die du in 3D genießen kannst.

Die App für die Vision Pro ist ab iOS 18.4 auf dem iPhone verfügbar

Neue Funktion für Apple Intelligence

Wie in der jüngeren Vergangenheit üblich, bringt das Software-Update aber auch eine Reihe neuer AI-Features. So erlaubt dir Apple beispielsweise eine genauere Steuerung der zuletzt neu hinzugekommenen „Priorisierten Mit­teilungen“. Du kannst jetzt festlegen, aus welchen Apps du diese Push-Nachrichten erhalten möchtest. iOS 18.4 erkennt automatisch, welche Mitteilungen für dich wichtig sein könnten und hebt diese dank „Priorisierte Mit­teilungen“ auf dem Sperrbildschirm hervor.

Für Besitzer des iPhone 15 Pro und Pro Max sowie des iPhone 16e bringt iOS 18.4 Beta 2 den Zugriff auf Visual Intelligence. Während die normalen iPhone-16-Modelle das Feature mit einem Doppeltippen auf die Kamerasteuerung aktivieren, fehlte diese Option bislang gänzlich auf den drei anderen Smartphones. Du kannst diese nun jedoch auf die Aktionstaste legen. Es ist aber auch eine Schaltfläche für das Kontrollzentrum vorhanden.

Ebenfalls im Kontrollzentrum findest du ab iOS 18.4 neue Optionen für Siri. Du kannst hier zwei neue Schaltflächen auswählen, die beim Aufruf entweder ein „Sprich mit Siri“ oder „Siri-Anfragen tippen“ aktivieren.

Neue Siri-Steuerelemente in iOS 18.4 für das Kontrollzentrum

iOS 18.4: Weitere Kleinigkeiten in Beta 2

MacRumors hat aber noch eine Reihe weiterer Änderungen in iOS 18.4 Beta 2 entdeckt. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, Downloads im App Store direkt aus der Update-Liste im App Store zu pausieren. Ein Fortsetzen ist ebenfalls vom selben Ort aus möglich.

In der Kurzbefehle-App hat Apple eine Reihe neuer Aktionen für diverse hauseigene Apps hinzugefügt. Diese sind besonders hilfreich, wenn du dir gerne eigene Workflows erstellst. Die meisten der neuen Befehle sind dazu geeignet, Einstellungen in den Apps zu steuern. Damit kannst du beispielsweise in der Karten-App die Optionen für die Navigation festlegen.

Diese Neuheiten deuten wiederum darauf hin, dass Apple in naher Zukunft Siri erweitern wird, berichtet 9to5Mac. Diese neuen und sehr präzisen Aktionen bieten die Grundlage für die zukünftigen Fähigkeiten des Sprachassistenten. Es ist also vielmehr ein netter Nebeneffekt, dass du sie auch in deinen eigenen Kurzbefehlen verwenden kannst.

In der Fotos-App von iOS 18.4 gibt Apple dir nun direkteren Zugriff auf das Wiederherstellen und endgültige Löschen von Bildern, die im virtuellen Papierkorb liegen. In Wallet findest du nun ein neues Menü, das dir Zugriff auf Abonnements & Zahlungen gibt. Hier wirst du in Zukunft Zahlungen steuern können, die du mittels Apple Pay autorisiert hast.

iOS 18.4 Beta 2 ist ab sofort für alle iPhones verfügbar, die mit der neuesten Software kompatibel sind. Das beinhaltet auch das iPhone 16e und das iPhone 12. Letztere hatten Probleme mit der ersten Vorschau. Zeitgleich zum kommenden iPhone-Update hat Apple auch die zweite Beta von iPadOS 18.4, macOS 15.4, visionOS 2.4, watchOS 11.4 und tvOS 18.4 veröffentlicht.