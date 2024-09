Neue Emojis für dein Handy: Diese Symbole kommen jetzt

Hinter den Emojis steckt das Unicode-Konsortium. Diese gemeinnützige Organisation legt fest, welche Emojis in die Liste von mittlerweile über 3.500 Zeichen ergänzt werden sollen. Unternehmen wie Apple, Google, Samsung oder WhatsApp gestalten die kleinen Bildchen dann in ihrem Stil und bringen sie per Software- oder App-Update auf die Smartphones der Nutzer. Jetzt ist es wieder so weit. Bereits ab morgen gibt es mehrere neue Emojis.

Das sind die neuen Emojis

In Unicode 16.0 gibt es ein neues Emoji mit Gesicht, sechs neue Gegenstände und eine neue Flagge. Hierbei handelt es sich um die Flagge von Sark, einer Insel im Ärmelkanal, die zusammen mit Guernsey und Jersey zu den Channel-Islands gehört.

Gesicht mit Augenringen

Fingerabdruck

Baum ohne Blätter

Wurzelgemüse

Harfe

Schaufel

Farbklecks

Flagge von Sark

Die neuen Emojis in Unicode 16.0

Das Foto zeigt alle neuen Emojis (außer die Flagge) im Stil von Google. Bei Apple werden diese ein wenig anders aussehen. Das vorherige Emoji-Update ist rund ein halbes Jahr her und hat über 100 neue Zeichen gebracht.

Wann kommen die neuen Emojis?

Android-Nutzer können sich bereits ab kommender Woche auf die neuen Emojis freuen. Apple-Nutzer müssen sich bis zum iOS 18.1 Update gedulden, welches voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte erscheint.

Bei Android benötigt es hingegen kein System-Update. Während die Emojis bei Apple in der System-Tastatur verankert sind, gibt es in Android mehrere Orte für die kleinen Bildchen. Häufig reicht ein Update deiner verwendeten Tastatur-App. Das kann Gboard, Samsung Keyboard oder eine andere Anwendung sein. Auch WhatsApp hat unter Android seine eigenen Emojis und benötigt lediglich ein Update der App.

Nutzer, die ihre Apps oder im Falle von Apple ihr Betriebssystem nicht auf dem neuesten Stand haben, können die neuen Emojis nicht verschicken. Erhalten sie eins der neuen Symbole, sehen sie lediglich ein Fragezeichen in eckigen Klammern: [?]. Ist das bei dir der Fall, kannst du überprüfen, ob ein System- oder App-Update für dein Handy zur Verfügung steht.