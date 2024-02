Ab nächstem Monat: Diese neuen Emojis kommen auf dein Smartphone

Regelmäßig entscheidet das Unicode-Konsortium über neue Symbole, welche in die Emoji-Liste integriert werden. Apple, Google, WhatsApp und Co passen diese dann an ihr Design an und veröffentlichen diese mit dem nächsten Software- oder App-Update. So auch nächsten Monat. Folgende Emojis kommen Anfang März auf dein Smartphone:

Emoji 15.1: Die Neuheiten

Sechs Emojis kommen mit dem Paket 15.1 neu hinzu. Hierbei handelt es sich um:

horizontal schüttelnder Kopf

vertikal schüttelnder Kopf

Phönix

Limette

Brauner Pilz

gerissene Kette

Zusätzlich zu den komplett neuen Symbolen bringt das Update eine Menge Variationen bestehender Emojis. So kannst du bei vielen bewegenden Emojis künftig die Laufrichtung auswählen. Dazu zählen die laufenden, rennenden und knienden Personen sowie die Personen im Rollstuhl oder mit Blindenstock. Auch gibt es neue Familien-Kombinationen bei den Symbolen.

So sehen die neuen Emojis auf dem iPhone aus

und so sehen Android-Nutzer die neuen Emojis

Wann kommen die neuen Emojis auf dein Handy?

Bis die neuen Emojis auf deinem Handy verfügbar sind, dauert es nicht mehr lange. Apple wird das Update voraussichtlich am 4. März um 19 Uhr deutscher Zeit veröffentlichen. Es ist Teil von iOS 17.4, welches in der EU große Änderungen mitbringt.

Android-Nutzer benötigen hingegen kein System-Update, um die neuen Emojis zu nutzen. Hier wird die Aktualisierung im Hintergrund über die Tastatur-App eingespielt. Und auch WhatsApp braucht nur ein einfaches App-Update, damit die neuen Symbole zur Verfügung stehen. Beide werden voraussichtlich um denselben Zeitraum wie Apple starten.

Schickst du eins der neuen Emojis an eine Person, welche das Update noch nicht eingespielt hat, wird eine Kombination aus zwei alten Emojis angezeigt. Das ist bei „.1“ Versionen üblich, da die neuen Symbole technisch gesehen nur eine Kombination aus zwei bestehenden Symbolen sind. Statt eine eckige Box mit Fragezeichen [?] sehen Nutzer ohne das neue Emoji-Paket also eine Kombination aus zwei bestehenden Emojis. So sieht dies im aktuellen Fall aus: