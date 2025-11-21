Neben Amazon hat jetzt auch MediaMarkt mit den Black Week Angeboten gestartet, bei denen du dir unzählige Produkte bereits jetzt zu Black Friday Preisen sichern kannst. Teilweise sind die Produkte nicht nur reduziert, sondern sogar versandkostenfrei! Wir haben uns durch die Aktion geklickt und liefern dir jetzt unsere Favoriten. Aber Achtung: Die Preise gelten nur bis zum 27. November um 20 Uhr!

4K-TV von LG zum Black-Friday-Preis sichern

Den Anfang unserer Liste macht der eben erwähnte LG QNED-TV. Der 55 Zöller liefert eine UHD-4K-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Der Smart-TV bietet dir direkten Zugriff auf all deine liebsten Streaminganbieter wie Netflix, Prime Video und Co.

Gehandelt wird der Fernseher mit einem UVP von 879 Euro. Bei MediaMarkt kommst du jetzt aber für 444 Euro dran. Versand kommt aktuell keiner dazu, es bleibt also bei 444 Euro!

Im Preissturz: Samsung Galaxy A26

Ebenfalls im Angebot ist das Samsung Galaxy A26. Laut Preisvergleich hat es vor wenigen Tagen noch 189 Euro gekostet, bei MediaMarkt kommst du jetzt schon für 179 dran. Versand zahlst du hier keinen.

Das Smartphone setzt auf ein 6,6-Zoll-AMOLED-Display mit 90 Hz, das Inhalte klar und flüssig darstellt.

Für ordentliche Fotos sorgt eine 50-MP-Hauptkamera, unterstützt von Ultraweitwinkel- und Makrosensoren für mehr Flexibilität im Alltag. Dank 5G bist du unterwegs schnell im Netz – ideal fürs Streaming, Zocken und Social Media. Der 5.000-mAh-Akku bringt dich locker durch den Tag, für 179 Euro ein echter Preis-Leistungs-Kracher.

Überwachungskamera mit Solarpanel – und noch mehr Angebote

Ein Schnäppchen aus dem Bereich Smart Home und Sicherheit ist uns ebenfalls ins Auge gestochen. Es handelt sich dabei um das Reolink Argus Series B320 Überwachungskamera-Set, bestehend aus einer Kamera und dem dazugehörigen Solarpanel. Für 59 Euro statt 99,99 Euro gehört es dir.

Das Set kannst du überhalb innerhalb der WLAN-Reichweite installieren, ohne dass eine Verkabelung oder eine Stromquelle erforderlich ist. Denn dank des Solarpanels nimmt die Kamera an 365 Tagen im Jahr in Full-HD-Qualität auf. Die Aufnahmen speicherst du dann wahlweise auf einer microSD-Karte oder in der Cloud.

Bis zum 27. November warten neben diesen Angeboten der Black Week noch weitere starke Schnäppchen, die du dir mal genauer ansehen kannst. Um dich nicht selbst durch die Deals zu wühlen, haben wir dir noch eine Liste zusammengestellt:

