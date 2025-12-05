Amazon am Freitag: Diese Deals gibt's heute zu holen (05.12.)

Die Woche ist fast geschafft und als Belohnung dafür kannst du dich ruhig mal durch unsere Amazon-Deals vom heutigen Freitag klicken.
Die Top-Amazon-Deals am Freitag
- Iniu Mini–Powerbank, 5.000 mAh inklusive Schlüsselring, lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig, für 21,79 Euro statt 33,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Russell Hobbs Zerkleinerer, mit 500 ml Fassungsvermögen, elektrisch, für 21,10 Euro statt 33,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Gritin Leselampe mit integrierter Klemme, drei Farbtemperaturmodi, stufenlos dimmbar, für 9,98 Euro statt 12,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- H11 GPS Drohne mit 4K-Kamera, 45 Minuten Flugzeit, mit automatischer Rückkehr und Folgemodus, für 159,99 Euro statt 239,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Canon Pixma Multifunktionsdrucker, 4-in-1 zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, WLAN– und AirPrint-fähig, für 48,90 Euro statt 59 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Dyson AM10 Luftbefeuchter und Ventilator, ultrafeine Kaltluft-Befeuchtung, für 249 Euro statt 440,93 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Vantamo Taschenalarm mit 130 dB und LED-Licht, in verschiedenen Farben erhältlich, inklusive Schlüsselring, für 18,69 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Ocoopa elektrische Handwärmer, 10.000 mAh, auch verwendbar als Powerbank, für 25,44 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Rowenta CV1811 Haartrockner, mit zwei Einstellungen und 1,8 Meter langem Netzkabel, für 14,50 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Amazon Kindle Paperwhite, mit 16 GB Speicherplatz, 7 Zoll Display und langer Akkulaufzeit, zertifiziert und generalüberholt, für 106,99 Euro statt 152,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
Nichts dabei? Das macht nichts
War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.
