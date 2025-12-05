Lidl verkauft nächste Woche ein Marken-Küchengerät günstig, das Geld und Arbeit spart

Bei dem Angebot handelt es sich um einen originalen Sodastream-Wassersprudler samt Flasche und Zylinder. Statt rund 80 Euro kostet das Set bei Lidl jetzt weniger als 50 Euro. Im Vergleich zum Flaschenkauf kann das Selbstaufsprudeln durchaus günstiger sein und du musst auch keine Wasserkästen mehr die Treppen hochtragen. Und wem ein kleiner ökologischer Fußabdruck wichtig ist, trifft mit einem Sodastream ebenfalls eine gute Wahl, da hiermit weniger Abfall und Transportwege anfallen.

Sodastream „Gaia“ in verschiedenen Sets im Angebot bei Lidl

Im Angebot bei Lidl ist das Modell „Gaia“ mit sogenanntem Connect System, wodurch der Wechsel des CO2-Zylinders besonders leicht geht. Im Set enthalten ist außerdem eine Kunststoffflasche, die sich einfach in der Spülmaschine reinigen lässt. Der Sodastream im Set mit einer Flasche und einem Zylinder ist bei Lidl gerade 37 Prozent günstiger und kostet so nur noch 49,99 Euro. Im Prospekt steht zwar, dass das Angebot erst ab nächster Woche (8.12.) startet, du kannst ihn aber auch jetzt schon online bestellen. Geliefert wird laut Lidl aber möglicherweise erst am Dienstag, dem 9. Dezember.

Wenn du mehr als nur eine Flasche haben willst, gibt es bei Lidl gerade ebenfalls zwei Sodastream-Flaschen 40 Prozent günstiger für nur noch 14,99 Euro.

Weißt du von vornherein, dass du mehr Flaschen brauchst, kannst du auch direkt ein Set mit Wassersprudler und drei Flaschen bestellen und zahlst dafür aktuell nur noch 61,73 Euro. Das ist insgesamt der beste Preis online (siehe Preisvergleich) – und du sparst hier nochmal mehr, als wenn du Flaschen und Sodastream einzeln bei Lidl kaufen würdest.

