Lidl verkauft nächste Woche ein Marken-Küchengerät günstig, das Geld und Arbeit spart

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Im Lidl-Prospekt für nächste Woche haben wir ein Angebot gefunden, das in vielen Haushalten nicht nur Geld sparen kann, sondern auch für mehr Komfort sorgt. Was es ist und was es kann, prüfen wir hier.
Ein Lidl-Logo und ein Fragezeichen vor einer Küche.
Lidl verkauft nächste Woche ein Marken-Küchengerät günstig, das Geld und Arbeit spartBildquelle: Shutterstock AI / Lidl / inside digital
  • Teilen

Bei dem Angebot handelt es sich um einen originalen Sodastream-Wassersprudler samt Flasche und Zylinder. Statt rund 80 Euro kostet das Set bei Lidl jetzt weniger als 50 Euro. Im Vergleich zum Flaschenkauf kann das Selbstaufsprudeln durchaus günstiger sein und du musst auch keine Wasserkästen mehr die Treppen hochtragen. Und wem ein kleiner ökologischer Fußabdruck wichtig ist, trifft mit einem Sodastream ebenfalls eine gute Wahl, da hiermit weniger Abfall und Transportwege anfallen.

Sodastream
Sodastream 49,99 €
Lidl hat den Sodastream „Gaia“ in verschiedenen Ausführungen im Angebot – eine günstige, komfortable und umweltfreundliche Alternative zum Flaschenkauf.
Wassersprudler inkl. 1 KunststoffflascheWassersprudler inkl. 3 Flaschen

Sodastream „Gaia“ in verschiedenen Sets im Angebot bei Lidl

Im Angebot bei Lidl ist das Modell „Gaia“ mit sogenanntem Connect System, wodurch der Wechsel des CO2-Zylinders besonders leicht geht. Im Set enthalten ist außerdem eine Kunststoffflasche, die sich einfach in der Spülmaschine reinigen lässt. Der Sodastream im Set mit einer Flasche und einem Zylinder ist bei Lidl gerade 37 Prozent günstiger und kostet so nur noch 49,99 Euro. Im Prospekt steht zwar, dass das Angebot erst ab nächster Woche (8.12.) startet, du kannst ihn aber auch jetzt schon online bestellen. Geliefert wird laut Lidl aber möglicherweise erst am Dienstag, dem 9. Dezember.

Wenn du mehr als nur eine Flasche haben willst, gibt es bei Lidl gerade ebenfalls zwei Sodastream-Flaschen 40 Prozent günstiger für nur noch 14,99 Euro.

Weißt du von vornherein, dass du mehr Flaschen brauchst, kannst du auch direkt ein Set mit Wassersprudler und drei Flaschen bestellen und zahlst dafür aktuell nur noch 61,73 Euro. Das ist insgesamt der beste Preis online (siehe Preisvergleich) – und du sparst hier nochmal mehr, als wenn du Flaschen und Sodastream einzeln bei Lidl kaufen würdest.

Sodastream
Sodastream 49,99 €
Lidl hat den Sodastream „Gaia“ in verschiedenen Ausführungen im Angebot – eine günstige, komfortable und umweltfreundliche Alternative zum Flaschenkauf.
Wassersprudler inkl. 1 KunststoffflascheWassersprudler inkl. 3 Flaschen

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Frau schaut nach rechts aus dem Bild, während sie telefoniert. Daneben der Hinweis auf einen neuen 4-Euro-Tarif
Tarife
Neuer 4-Euro-Tarif aufgetaucht: DAS steckt alles drin
Deals vom Freitag
Amazon
Amazon am Freitag: Diese Deals gibt's heute zu holen (05.12.)
Frau rasiert sich die Beine
Media Markt
Nie wieder rasieren?! MediaMarkt verkauft spezielle Braun-Haarentferner günstiger
Audio
Soundbar und Lautsprecher im Ausverkauf bei MediaMarkt: Hier sparst du jetzt richtig!
Tarife
Monatelang umsonst surfen?! Dieses Angebot macht's möglich
Gaming
MediaMarkt startet Videospiel-Abverkauf: Mit Pokémon, Mario und Death Stranding 2 für 19,99 Euro
Amazon
Gadgets, die du kennen solltest: Amazon am Donnerstag (04.12.)
Smart Home
Hör auf, Lichterketten zu kaufen! Diese smarte Alternative ist viel besser & trotzdem günstig
Tarife
In 3 Tagen ist’s zu spät: Jetzt noch flexiblen Telekom-Tarif mit Dauerrabatt sichern