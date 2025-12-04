Der Hersteller Sonos genießt einen hervorragenden Ruf, wenn es um starken Sound und flexible Kompatibilität geht. Die Geräte der Marke funken nicht nur klassisch per Kabel oder Bluetooth, sondern auch über das heimische WLAN. Diese drahtlose Verbindung liefert in der Regel eine stabilere Übertragung und ermöglicht eine größere Reichweite als Bluetooth. Im aktuellen Sale findest du zwei stark rabattierte Sonos-Lautsprecher sowie eine Soundbar, die deinen Fernsehklang spürbar aufwertet – und das mit einem Preisnachlass von 130 Euro. Der Versand ist bei allen Deals bereits inklusive.

Mit dem Sonos Era 100 kommst du bereits für 179 Euro an den hochwertigen Sound des Herstellers. Du kannst zwischen einem weißen und einem schwarzen Gehäuse wählen und erhältst einen starken Stereo-Sound mit kräftigem Bass. Ob Plattenspieler per AUX-Kabel oder Handy und Laptop per WLAN oder Bluetooth – der Lautsprecher lässt sich mit den meisten Geräten problemlos verbinden. Cool ist: Der Speaker kann die Akustik des jeweiligen Raums analysieren und den Equalizer automatisch anpassen, um die Gegebenheiten vor Ort optimal zu nutzen. Statt 229 Euro (UVP) kostet der Lautsprecher jetzt nur noch 179 Euro.

Mehr Lautstärke und einen noch kräftigeren Klang bietet der Sonos Era 300. Das spezielle Design und die Unterstützung von Dolby Atmos sorgen für einen raumfüllenden Klang. In Sachen Konnektivität hast du auch hier die Wahl zwischen AUX-Kabel, WLAN oder Bluetooth. Bei Bedarf kannst du zudem zwei Lautsprecher miteinander verbinden und ihn etwa mit der Soundbar Beam (Gen 2) verknüpfen, um einen noch beeindruckenderen Surround-Sound zu erzeugen. Statt 499 Euro (UVP) zahlst du jetzt dank 20 Prozent Rabatt nur noch 399 Euro. Auch hier kannst du zwischen einer schwarzen und einer weißen Version wählen.

Soundbar als TV-Upgrade fürs Wohnzimmer im Angebot

Moderne Fernseher bieten zwar eine herausragende Bildqualität, doch der Klang ist oftmals weniger kräftig. In den schmalen Gehäusen ist einfach nicht genug Platz, um einen satten Sound zu erzeugen. Abhilfe schafft eine Soundbar. Mit der Sonos Beam (Gen 2) verleihst du deinem Fernseher kräftigen Klang für Filme, Serien und Co. Die Audioleiste lässt sich aber auch als reiner Lautsprecher im Wohnzimmer nutzen, um Musik und Podcasts vom Handy oder Tablet direkt zu streamen. Noch einfacher wird die Bedienung über Sprachbefehle via Alexa oder Google Assistant. Vom UVP in Höhe von 499 Euro zieht MediaMarkt jetzt 26 Prozent ab und verlangt so nur noch 369 Euro.

