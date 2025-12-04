Absurd günstig: MediaMarkt verramscht 4K-TV mit 55-Zoll für weniger als 300 Euro

Ein 55-Zoll-Gerät trifft für viele Haushalte genau die richtige Größe: groß genug für Heimkino-Feeling, ohne den Raum zu überladen. Der 4K-Fernseher von Hisense liefert eine knackige Auflösung und bringt zusätzliche Features mit, die für ein rundes Heimkino-Erlebnis sorgen. MediaMarkt hat den Preis des Modells jetzt um satte 50 Prozent reduziert – dadurch rutscht der TV auf unter 300 Euro. Wir nehmen das Gesamtpaket für dich genauer unter die Lupe.

50 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis

Der UHD-4K-TV ist bei MediaMarkt jetzt für die Hälfte erhältlich und kostet nur noch 299 statt 599 Euro. Das ist derzeit nicht nur der beste Preis auf dem Markt – auch in der Vergangenheit war das Gerät kaum günstiger (siehe Preisvergleich und -verlauf).

Das kann der 4K-Fernseher von MediaMarkt

Der 55 Zoll große 4K-Fernseher liefert nicht nur ein scharfes Bild, sondern auch brillante Farben. Da jeder Zentimeter ausgeleuchtet wird, entsteht ein lebendiges Bild mit tiefen Schwarztönen. Außerdem verfügt der Fernseher über einen sogenannten 4K-AI-Upscaler, der auch ältere Klassiker hochrechnet und deutlich besser aussehen lässt. Zwar beträgt die Bildwiederholfrequenz nur 60 Hertz, doch der Hersteller verspricht dank spezieller KI-Technologie dennoch ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe.

Praktisch ist zudem: Je nach Lichtverhältnis im Zimmer passt der Fernseher seine Helligkeit automatisch an. So siehst du auch tagsüber ein perfektes Bild und wirst abends nicht zu sehr geblendet. Das gewünschte Fernsehprogramm kannst du nicht nur per Tastendruck auf der Fernbedienung auswählen, sondern auch mit deiner Stimme. So findest du besonders leicht zu deinen Lieblingsserien oder Sendern. Ebenfalls praktisch: Du kannst deine Bluetooth-Kopfhörer mit dem Fernseher koppeln und so auch bis spät in die Nacht Filme schauen oder zocken, ohne andere zu stören.

