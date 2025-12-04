Samsung Galaxy S25 Ultra quasi geschenkt zum Tarif? So funktioniert das irre MediaMarkt-Angebot!

In der MediaMarkt Tarifwelt gibt es jetzt ein erstaunlich gutes Angebot zum Samsung Galaxy S25 Ultra. Mit zwei 100-Gigabyte-Tarifen, einer Smartwatch und dem High-End-Smartphone zahlst du aktuell monatlich unter 40 Euro. Dadurch bekommst du das Handy quasi geschenkt, denn bereits die beiden Tarife würden zusammen mehr kosten, als in diesem Bundle. Später dröseln wir das Ganze nochmal im Detail für dich auf.

Samsung Galaxy S25 Ultra 39,98 € MediaMarkt bietet ein Bundle aus zwei 100-GB-O2-Tarifen, dem Samsung Galaxy S25 Ultra und der Galaxy Fit 3 zu einem Monatspreis unter 40 Euro an – rechnerisch ist das Smartphone dadurch quasi kostenlos. Da allein die beiden Tarife normalerweise teurer wären, lohnt sich das Angebot besonders. Zum Angebot!

2 x 100-GB-Tarife zum Samsung-Handy? Darum lohnt es sich!

Möchtest du ein neues Smartphone mit Vertrag, ist in der Regel ein passender Tarif dabei. Dabei lässt sich oft bereits einiges sparen – im Vergleich dazu, Mobilfunktarif und Handy separat zu kaufen. Aktuell findet allerdings die O2-Doppelkartenaktion statt. Das bedeutet: Du hast die Möglichkeit, einen der Verträge selbst nutzen und den zweiten zum Beispiel an Partnerin, Eltern, Kinder oder einen Freund abzugeben. So können zwei Personen unabhängig voneinander je einen vollwertigen Tarif mit 100 GB Datenvolumen und eigener Rufnummer nutzen.

Die Tarife bringen dich und eine weitere Person ins stabile 5G-Netz des Providers, bieten bis zu 300 Mbit/s im Download und dank Allnet- und SMS-Flat kannst du unbegrenzt telefonieren. Dank inkludiertem EU-Roaming geht das alles auch innerhalb der gesamten EU. Noch ein Pluspunkt: Der Tarif wächst jedes Jahr um 10 GB pro Monat, sodass dir im zweiten Jahr pro Tarif bereits jeweils 110 GB und im dritten Jahr 120 GB pro Tarif zur Verfügung stehen.

An Hardware bekommst du nicht nur das Oberklasse-Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, sondern auch noch die Smartwatch Galaxy Fit 3 von Samsung als Geschenk dazu. Ein nettes Extra, das das Angebot nochmal ein Stück spannender macht.

Galaxy S25 Ultra quasi geschenkt? So rechnet sich das Angebot!

Aber lohnt sich das Angebot wirklich? Schauen wir dazu einmal, was die einzelnen Bestandteile normalerweise kosten würden. Das S25 Ultra gibt es derzeit nicht für unter 879 Euro, während die Galaxy Fit 3 mindestens 34 Euro kostet. Und der hier enthaltene Tarif „O2 Mobile L“ schlägt in der Regel mit 24,99 Euro pro Monat zu Buche. Zwei dieser Tarife allein würden also schon fast 50 Euro monatlich kosten.

Im Angebot der MediaMarkt Tarifwelt zahlst du jedoch für beide Tarife, das Smartphone und die Smartwatch zusammen nur 39,98 Euro pro Monat – und damit bereits weniger, als die Tarife einzeln kosten würden. Hinzu kommen nur noch einmalig 99 Euro Gerätepreis, 39,99 Euro Anschlusskosten sowie 5,95 Euro für den Versand.

Würdest du alle Bestandteile aus dem Bundle einzeln kaufen, würdest du nach Ablauf der Mindestlaufzeit bei rund 2.110 Euro landen. Im Bundle zahlst du allerdings für alles zusammen über 24 Monate nur circa 1.105 Euro. Du sparst also rund 1.000 Euro und bekommst somit das Galaxy S25 rechnerisch geschenkt. Ein starker Deal, wenn du jemanden hast, mit dem du den zweiten Tarif teilen kannst!

