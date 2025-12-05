Nur über's Wochenende: Beliebtes Logitech-Gadget für unter 10 Euro bei MediaMarkt

Wer viel am PC arbeitet, weiß: Ohne eine gute Maus ist selbst der leistungsstärkste Rechner nur halb so effektiv. Gut, dass es mittlerweile hochwertige Modelle zu kleinen Preisen gibt. Bei MediaMarkt gibt es aktuell ein besonders attraktives Angebot: Für ein ausgewähltes Logitech-Modell zahlst du gerade nicht mal mehr 10 Euro. Weiter reduziert MediaMarkt über 170 Produkte des Schweizer Herstellers Logitech – satte 20 Prozent Rabatt gibt’s auf die Hardware.
Das gibt’s zu holen
Im Angebot ist die Logitech M185 Maus, die bei MediaMarkt sogar als Bestseller gelabelt wird. Sie wird dir inklusive eines Empfängers geliefert. Achtung: Für diesen braucht dein Laptop einen USB-A-Anschluss. Verzichtet dein Gerät auf einen solchen, kannst du in einen entsprechenden Hub investieren. Dank des Empfängers kannst du die Maus kabellos nutzen. Der Empfänger hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern.
- Falls du zusätzliche USB-Anschlüsse benötigst: Dieser Hub kostet nur 29,99 Euro
Die Maus selbst ist ziemlich kompakt gehalten und nur 6 cm breit, 9,9 cm tief und 3,9 cm hoch. Damit verschwindet sie problemlos mit dem Laptop in deiner Tasche, sodass du sie ziemlich leicht von A nach B transportieren kannst. Ein weiterer Pluspunkt ist das ergonomische Design, dank dessen sie von Links- und Rechtshändern gleichermaßen genutzt werden kann.
Sie wird von einer AA-Batterie betrieben, die bereits im Lieferumfang enthalten ist. Damit hat sie eine Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr. Um Energie zu sparen, kannst du sie ein- oder ausschalten. Geht ihr der Saft aus, kannst du die Batterie selbstverständlich auch wechseln.
So viel zahlst du bei MediaMarkt
MediaMarkt schreibt einen UVP von 17,99 Euro für die Maus aus. Dieser ist aktuell ohnehin auf 11,99 Euro reduziert. Der Clou ist jetzt: Wer ein myMediaMarkt-Konto hat, spart noch mal 2,40 Euro und zahlt damit nur noch 9,59 Euro. Versandkosten kommen keine dazu. Das Konto ist komplett kostenlos und in wenigen Klicks angelegt, erledigen kannst du das hier.
Möchtest du dich lieber nicht registrieren, sind auch 11,99 Euro für die Logitech-Maus ein ziemlich guter Preis. Achtung: Der Extra-Rabatt für myMediaMarkt-Mitglieder gilt nur bis zum 8. Dezember um 9:00 Uhr, schnell sein lohnt sich also.
Mitreden
warum legen die dann einen 2.4 ghz dongle bei? geht die Maus bit bluetooth und mit funkdongle? ist das ein unifying dongle oder ein proprietärer der nur mit dieser maus funktioniert?
Meines Wissens nach ist die Logitech M185 eine gewöhnliche Funkmaus, die nur mit dem beiliegenden Dongle funktioniert und nicht über Bluetooth. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommt, dass es eine Bluetooth-Maus sein soll. In den offiziellen technischen Daten zur Maus von Logitech ist davon nichts zu lesen.
Ihr habt natürlich vollkommen recht, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Ich habe es im Text korrigiert. 🙂