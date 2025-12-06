Zum Terrassereinigen, um die Hauswand wieder auf Vordermann zu bringen oder um die Spuren der letzten Radtour vom Drahtesel zu entfernen: Ein Hochdruckreiniger ist ziemlich praktisch. Wer noch keinen hat, sollte jetzt mal bei Lidl vorbeischauen. Denn das Modell der Eigenmarke ist aktuell ganze 37 Prozent günstiger zu haben.

Bei Lidl im Angebot: Hochdruckreiniger von Parkside

Statt 47,99 Euro UVP kommst du jetzt schon für 29,99 Euro an den Hochdruckreiniger. Lidl verlangt noch 5,95 Euro für den Versand, insgesamt ist der Preis aber trotzdem noch ziemlich günstig. Vor allem mit Blick auf die Rechnung von anderen Modellen, wo du teilweise deutlich über 100 Euro zahlen müsstest.

Parkside Hochdruckreiniger 29,99 € Der Hochdruckreiniger von Parkside wird mit einem Pistolengriff mit Kindersicherung, einer Standard-Vario-Düse, einer Verlängerungslanze, einem Schlauchschnellanschlussstück, einer Düsenreinigungsnadel und einem Hochdruckschlauch (3 Meter) geliefert. Zum Angebot!

Für das Geld bekommst du einen Reiniger, der sich gut zur Reinigung von Fahrzeugen, Fassaden und Außenflächen eignet. Er arbeitet mit einem Maximaldruck von 80 bar, was für moderate Verschmutzungen ausreichen sollte. Die Düse des Strahlers lässt sich einstellen, sodass du im Handumdrehen von einem Punkt- zum Flächenstrahl wechseln kannst.

Praktisch dabei ist, dass Parkside ein Auto-Start-Stopp-System verbaut hat. Das bedeutet, dass der Motor des Reinigers nur beim Drücken des Pistolengriffs angeht. So kannst du besonders fokussiert arbeiten und hast die volle Kontrolle über den Wasserstrahl. Dank seines geringen Gewichts von nur 3,7 Kilogramm lässt er sich auch bequem aus dem Keller auf die Terrasse tragen und umgekehrt. Das fünf Meter lange Netzkabel sorgt dabei für maximale Flexibilität beim Putzen, ohne dass du den Reiniger dauernd umstecken müsstest.

Für den Lidl-Preis von nur 29,99 Euro darfst du hier natürlich kein High-End-Gerät erwarten, für den gelegentlichen Gebrauch ist der Reiniger aber mehr als ausreichend. Das bestätigen auch die 42 Rezensionen und eine Gesamtbewertung von 4.2/5 Sternen im Lidl-Onlineshop.

