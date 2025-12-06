MediaMarkt verkauft kleines 14-Euro-Produkt, das du immer gebrauchen kannst

Immer häufiger liefern Hersteller ihre Smartphones ohne Ladegerät aus. Für dich bedeutet das: Du musst selbst für die passende Energiequelle sorgen. Da kommen diese neuen Angebote von MediaMarkt wie gerufen. Mit den Anker-Ladegeräten und -Kabeln bekommst du zuverlässige Technik, die schnell lädt, universell kompatibel ist und dich nicht im Stich lässt, egal ob unterwegs oder zu Hause.
Ladegeräte bei MediaMarkt abstauben
Die wichtigste Info direkt zum Start: Um dir bei den Anker-Angeboten von MediaMarkt die besten Preise zu sichern, musst du dich unbedingt vorher als myMediaMarkt-Mitglied anmelden oder registrieren. Das geht ruckzuck, kostet dich keinen Cent und sorgt dafür, dass du bei den Deals jetzt noch etwas extra sparst.
So kommst du dann auch für nur 13,99 Euro an das Anker 45-W-Ladegerät.
Passend dazu gibt es auch ein Schnellladekabel von Anker bei MediaMarkt im Angebot für nur 15,39 Euro. Beide Geräte werden übrigens auch kostenfrei geliefert.
Auch weitere Anker-Geräte im Angebot
Das war übrigens noch nicht alles: Momentan bekommst du bei MediaMarkt bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Anker-Produkte. Ob Ladegeräte, Powerbanks oder Kabel – hier kannst du dir praktische Technik für Smartphone, Tablet oder Laptop deutlich günstiger sichern.
Die Angebote gelten nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Wenn du also schon länger über ein neues Ladegerät oder Zubehör nachgedacht hast, ist jetzt der perfekte Moment, um zuzuschlagen und dir deine Favoriten direkt zu sichern.
