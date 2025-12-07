Zum Discounterpreis: Lidl schmeißt Marken-Saugwischer mit 36 Prozent Rabatt raus

Staubsaugen und den Boden anschließend noch zu wischen ist ein regelrechter Zeitfresser. Gerade jetzt im Winter, wenn draußen alles matschig ist, könnten alle mit Kindern oder Haustieren bestimmt beinahe täglich den Wischmopp schwingen. Wenn du keine Lust mehr hast, mehrere Stunden in der Woche mit dem Putzen der Böden zu verbringen, solltest du dir mal die Investition in einen Nass- und Trockensauger überlegen. Bei Lidl gibt’s jetzt ein Modell von Top-Hersteller Robrock zum Sparpreis von nur 189 Euro.

Damit überzeugt der Saugwischer von Roborock

Lidl bietet dir den Nass- und Trockenreiniger „F25 RT“ von Roborock an. Er steckt in einem schlichten weißen Gehäuse und sieht damit ziemlich elegant aus. Neben der Optik weiß er aber auch mit einer ordentlichen Saugleistung von 20.000 Pa zu überzeugen. Dadurch sollte er zuverlässig Staub, Schmutz und auch verschüttete Flüssigkeiten von deinen Böden entfernen. Integrierte Sensoren erkennen die Verschmutzung und passen die Leistung automatisch an, sodass du immer optimale Ergebnisse erzielst.

Insgesamt hat er eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Minuten, den Akkustand hast du über das LED-Display immer genau im Blick. Je nachdem, wie groß deine Wohnung ist, schaffst du es also auch, alle Böden in einem Rutsch zu säubern. Dank des geringen Eigengewichts von nur vier Kilogramm lässt sich der Wischer bequem von A nach B bewegen, ohne dass du zu viel Kraft aufwenden müsstest.

Roborock Nass- und Trockenreiniger F25 RT 189,00 € Der Roborock Nass- und Trockenreiniger F25 RT überzeugt mit intelligenter 2-in-1-Reinigung für Hartböden und sogar Teppiche . Dank starker Saugleistung und präziser Navigation erreicht er jede Ecke. Zudem sorgt das automatische Nasswischsystem für streifenfreie Sauberkeit ohne Aufwand. Zum Angebot!

Super praktisch ist die mitgelieferte Dockingstation. Nach dem Putzen parkst du den Wischer einfach darin. Dort lädt er sich wieder auf und trocknet seine Bürstenrolle. Der Nass- und Trockensauger wird direkt mit der passenden Reinigungslösung geliefert, du musst also nichts mehr extra kaufen.

So gut ist der Lidl-Preis

Mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf wird ziemlich deutlich, dass dir Lidl aktuell für 189 Euro plus 5,95 Euro Versand den aktuell absoluten Bestpreis, wenn auch nicht ganz den historischen Tiefstpreis, bietet. Kein anderer Händler ist im Moment günstiger. MediaMarkt beispielsweise verlangt sogar satte 229 Euro für das Gerät.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

189 Euro für den Roborock F25 RT sind also ein echt starkes Angebot. Wer sich zu Weihnachten etwas gönnen möchte, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Roborock Nass- und Trockenreiniger F25 RT 189,00 € Der Roborock Nass- und Trockenreiniger F25 RT überzeugt mit intelligenter 2-in-1-Reinigung für Hartböden und sogar Teppiche . Dank starker Saugleistung und präziser Navigation erreicht er jede Ecke. Zudem sorgt das automatische Nasswischsystem für streifenfreie Sauberkeit ohne Aufwand. Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!