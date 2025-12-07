Smartphone mit 5G-Tarif für nur 6,99 Euro im Monat

Kein Witz: Bei diesem neuen Angebot in der MediaMarkt Tarifwelt zahlst du für die Kombi, bestehend aus einem in diesem Jahr erschienenen Smartphone und einem 5G-Tarif, lediglich 6,99 Euro pro Monat. Wir zeigen dir, was genau drinsteckt und für wen sich das lohnt.
Frau mit Smartphone und Sparschwein in den Händen. Daneben der Verweis auf ein Angebot. Tarif mit Handy für nur 6,99 Euro
Tarif mit Handy für nur 6,99 EuroBildquelle: Luis Molinero / Shutterstock.com / MediaMarkt / inside digital
Wir rücken direkt mal raus mit der Sprache: In dem Tarif-Bundle bekommst du einerseits einen 10 GB starken 5G-Tarif im Telefónica-Netz (50MBit/s) samt Allnet-Flat. Andererseits steckt in dem Deal dann noch das Honor 400 Lite. Hierbei handelt es sich zwar nicht um ein Top-Smartphone, dass sich das in diesem Jahr erschienene Handy für manche aber trotzdem lohnen kann, zeigen wir jetzt.

Honor 400 Lite mit 10-GB-Tarif im Telefonica-Netz
Honor 400 Lite mit 10-GB-Tarif 6,99 €
5G-Tarif im Telefónica-Netz (50MBit/s) samt Allnet-Flat und EU-Roaming für 6,99 Euro im Monat. Dazu das Honor 400 Lite für einmalig 49 Euro, plus 39,99 Euro Anschlussgebühr und 5,95 Euro Versandkosten.
Für 6,99 Euro im Monat

Für nur 6,99 Euro im Monat: Alle wichtigen Infos

Bevor wir etwas genauer auf das Honor 400 Lite schauen, liefern wir dir erst einmal alle wichtigen Infos und Kosten auf einen Blick.

  • 5G-Tarif mit 10 GB im Telefónica-Netz (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • EU-Roaming inklusive
  • Honor 400 Lite für einmalig 49 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten)
  • Anschlussgebühr 39,99 Euro
    für 6,99 Euro im Monat
In dem Tarif-Bundle ist neben dem Smartphone übrigens auch ein kostenloses 1-Jahres-Abonnement McAfee Virenschutz inklusive. Wenn du daran kein Interesse hast, kannst du das Extra aber auch einfach ignorieren und gar nicht erst herunterladen.

Zwar kein Samsung, aber trotzdem nicht schlecht

Klar ist: Vom Honor 400 Lite darfst du nicht die gleiche Leistung wie vom Galaxy S25 oder Ähnlichem erwarten. Aber so ein leistungsstarkes Smartphone brauchen ja auch nicht alle. Wo das Honor-Handy überzeugt, sind die alltäglichen Dinge. So besitzt es ein großes 6,7 Zoll Display mit flüssiger 120-Hz-Darstellung. Der Speicher fällt von Werk aus mit 256 GB ebenfalls direkt etwas größer aus und der 5.230-mAh-Akku sollte dich locker durch den Tag bringen. Beachtlich scheint auch die Kamera, welche 108 MP bietet.

Kein Bild zum Produkt
400 Lite
vorhanden

Honor 400 Lite
Datenblatt

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor MediaTek Dimensity 7025-Ultra
Arbeitsspeicher 8 GB
Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn)
Farbe
  • Grau
  • Schwarz
  • Türkis
Marktstart 15 April 2025
Gewicht 171 g

Die Leistung rund um den MediaTek Dimensity 7025-Ultra Prozessor mit 8 GB RAM kann – je nachdem, was man halt von einem Smartphone erwartet – ebenfalls absolut genügen. WhatsApp, Social Media und Co. packt das Honor 400 Lite definitiv.

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

