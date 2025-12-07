Wir rücken direkt mal raus mit der Sprache: In dem Tarif-Bundle bekommst du einerseits einen 10 GB starken 5G-Tarif im Telefónica-Netz (50MBit/s) samt Allnet-Flat. Andererseits steckt in dem Deal dann noch das Honor 400 Lite. Hierbei handelt es sich zwar nicht um ein Top-Smartphone, dass sich das in diesem Jahr erschienene Handy für manche aber trotzdem lohnen kann, zeigen wir jetzt.

Für nur 6,99 Euro im Monat: Alle wichtigen Infos

Bevor wir etwas genauer auf das Honor 400 Lite schauen, liefern wir dir erst einmal alle wichtigen Infos und Kosten auf einen Blick.

5G-Tarif mit 10 GB im Telefónica-Netz (50 MBit/s)

im Telefónica-Netz (50 MBit/s) Allnet-Flat für Telefonie und SMS

für Telefonie und SMS EU-Roaming inklusive

Honor 400 Lite für einmalig 49 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten)

(+ 5,95 Euro Versandkosten) Anschlussgebühr 39,99 Euro

→ für 6,99 Euro im Monat

In dem Tarif-Bundle ist neben dem Smartphone übrigens auch ein kostenloses 1-Jahres-Abonnement McAfee Virenschutz inklusive. Wenn du daran kein Interesse hast, kannst du das Extra aber auch einfach ignorieren und gar nicht erst herunterladen.

Zwar kein Samsung, aber trotzdem nicht schlecht

Klar ist: Vom Honor 400 Lite darfst du nicht die gleiche Leistung wie vom Galaxy S25 oder Ähnlichem erwarten. Aber so ein leistungsstarkes Smartphone brauchen ja auch nicht alle. Wo das Honor-Handy überzeugt, sind die alltäglichen Dinge. So besitzt es ein großes 6,7 Zoll Display mit flüssiger 120-Hz-Darstellung. Der Speicher fällt von Werk aus mit 256 GB ebenfalls direkt etwas größer aus und der 5.230-mAh-Akku sollte dich locker durch den Tag bringen. Beachtlich scheint auch die Kamera, welche 108 MP bietet.

Kein Bild zum Produkt

400 Lite

vorhanden Honor 400 Lite Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor MediaTek Dimensity 7025-Ultra Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Grau

Schwarz

Türkis Marktstart 15 April 2025 Gewicht 171 g

Die Leistung rund um den MediaTek Dimensity 7025-Ultra Prozessor mit 8 GB RAM kann – je nachdem, was man halt von einem Smartphone erwartet – ebenfalls absolut genügen. WhatsApp, Social Media und Co. packt das Honor 400 Lite definitiv.

