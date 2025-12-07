Unter 50 Euro: Netto verkauft Akkusauger mit über 60 Prozent Rabatt

Eigentlich hängt ein Preisschild von knapp 130 Euro an dem Akkustaubsauger bei Netto. Davon zieht der Marken-Discounter jetzt aber 60 Prozent ab und verlangt so nur noch 49,99 Euro dafür. Du bekommst also ein richtig starkes Angebot – aber lohnt es sich auch?

Juskys 2-in-1 Akkustaubsauger 49,99 € Der Juskys 2-in-1-Akkustaubsauger ist bei Netto stark reduziert und kostet aktuell nur 49,99 Euro, deutlich günstiger als bei anderen Händlern. Mit solider Ausstattung, guter Laufzeit und sehr positiven Bewertungen bietet er ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Angebot!

Hier punktet der Akkusauger und so gut ist der Preis

Der Juskys 2-in-1-Akkustaubsauger VC2101 lässt sich entweder samt Saugrohr und Bodendüse für die Reinigung von Fußböden nutzen. Oder du kannst auch die mitgelieferte Fugendüse oder Polsterbürste direkt am Handgerät befestigen, um Möbel und schwer erreichbare Ecken ganz leicht sauberzumachen. Praktisch: Dir stehen insgesamt drei Leistungsstufen zur Verfügung, und mit einer Aufladung kannst du bis zu 40 Minuten lang reinigen. Ein HEPA-Filter sorgt weiterhin dafür, dass Feinstaub nicht herumgewirbelt wird. Außerdem kommt der Sauger ohne Beutel aus – du hast also keine Folgekosten.

Bei Netto kostet der vielseitige Akkusauger jetzt nur noch 49,99 Euro und ist somit um 61 Prozent reduziert. Du musst lediglich 5,95 Euro Versand dazurechnen. Der Blick auf den Preisvergleich zeigt zudem, dass aktuell kein anderer Shop günstiger ist und es auch in den vergangenen sechs Monaten kein besseres Angebot gab. Mit einer Bewertung von viereinhalb von fünf Sternen sind die Kunden bisher ebenfalls sehr zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint somit top.

Wenn du auf Premium-Features verzichten kannst und einfach nur einen kabellosen und flexiblen Staubsauger zum kleinen Preis suchst, machst du hiermit bestimmt nichts falsch.

