Guter Moment zum Tarifwechsel: Ein Anbieter schnürt ein selten lukratives Paket

Der Winter ist traditionell die Zeit, in der viele Haushalte ihre Energieverträge prüfen – und in diesem Jahr könnte sich das besonders auszahlen. Denn ein Anbieter setzt aktuell auf eine Aktion, die den Vertragswechsel deutlich attraktiver macht als gewöhnlich. Wer die Konditionen kennt, kann mit einem vergleichsweise kleinen Schritt bares Geld mitnehmen. Welche Vorteile konkret im Paket stecken und für wen sich der Wechsel lohnt, schauen wir uns jetzt genauer an.

Octopus Energy mit starkem Wechselbonus – jetzt doppelt sparen

Wer jetzt dabei ist, sich nach einem geeigneten neuen Tarif für Strom- und Gasverträge umzusehen, sollte das Angebot von Octopus Energy kennen. Das Energieunternehmen hat in Deutschland erst vor kurzem über eine Million Kunden erreicht und gilt somit als einer der größten Anbieter. Aktuell kannst du dir bis zu 100 Euro Bonus auf einen neuen Vertrag sichern. Inklusive eines 30 Euro BestChoice Gutschein, den du zusätzlich zu jedem Strom- und Gastarif von Octopus Energy erhältst. Der Code „Octo100“ garantiert dir den 100-Euro-Bonus bei Abschluss deines Vertrags. Für den zusätzlichen 30-Euro-Gutschein musst du zunächst eine Webseite für die besondere Aktion des Anbieters besuchen:

Bedingungen für die Gutschein-Aktion

Mit Eingabe deiner E-Mail-Adresse sicherst du dir dabei den Gutschein. Anschließend folgst du dem Link in der Aktionsmail, um deine Bestellung fortzusetzen. Wer sich für den Gutschein nicht registrieren möchte, kann jedoch auch ohne Gutschein mit der Bestellung fortfahren. Nach erfolgreichem Vertragsabschluss erhältst du eine E-Mail mit deinem BestChoice-Gutschein. Die folgenden Bedingungen werden für die Aktion bei Octopus Energy aufgelistet:

Sie gilt für alle gültigen Privatkundenverträge für Strom und Gas, allerdings richtet sie sich nur an Neukunden. Als Neukunde gilt, wer in den letzten 12 Monaten keinen Privatkundenvertrag bei Octopus Energy besessen hat.

Der Vertrag muss über octopusenergy.de abgeschlossen werden und kann nicht mit anderen Cashback-Aktionen kombiniert werden.

Die Aktion ist gültig bis zum 31.12.2025

Kommt keine Bestellung zustande, etwa durch Stornierung von Octopus Energy oder deinen Widerruf, besteht kein Anspruch auf den Gutschein

Der Gutschein selbst soll spätestens 12 Wochen nach Vertragsabschluss versendet werden, sobald Octopus Energy den erfolgreichen Abschluss der Bestellung bestätigt hat. Kommt es nicht zu einer direkten Aktivierung und diese verschiebt sich in die Zukunft, so verschiebt sich auch die Auszahlung des Gutscheins in den entsprechenden Zeitraum. Dadurch können jedoch auch Kunden von der Aktion profitieren, deren aktuelle Energieverträge noch einige Monate bei den vorherigen Anbietern bestehen bleiben. Der BestChoice-Gutschein lässt sich unter anderem einlösen für Gutscheine von Amazon, MediaMarkt, Saturn, H&M, Ikea und über 200 weiteren Partnern, für die er angewendet werden kann.

100 Euro Rabatt und 30 Euro BestChoice Gutschein bei Octopus Energy sichern

Energieanbieter mit zahlreichen Zusatzaktionen

Die Aktion ist dabei nicht die Erste, die Octopus Energy innerhalb der letzten Monate für die eigenen Kunden gestartet hat. Erst Ende Oktober lief das sogenannte „Tentakel-Spektakel“, um die eine Million Kunden in Deutschland zu feiern. Dabei konnten Kunden des Energieversorgers zahlreiche Gewinne abstauben, unter anderem auch zwei Jahre kostenlosen Strom.

Um auf die aktuelle Belastung der Menschen durch Heizkosten zu reagieren, hat der Anbieter zudem das Hilfsprogramm „OctoHilfe“ für die eigenen Kunden gestartet, um bei hohen Kosten zu unterstützen. Das Programm ist noch nicht offiziell gestartet, Kunden können jedoch bereits ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, um direkt informiert zu werden, sobald Anträge auf Unterstützung gestellt werden können.

Stromvertrag per SMS: Vorsicht vor diesem Angebot