Datenvolumen geschenkt?! So surfst du mehrere Monate kostenlos

Dieser Deal klingt beinahe zu gut, um wahr zu sein. Denn hier hast du die Möglichkeit, dein Datenvolumen ganze drei Monate völlig kostenlos zu nutzen. Wie das funktioniert und ob irgendwo ein Haken lauert, schauen wir uns gemeinsam an.
75 GB geschenkt?!
Bevor du misstrauisch wirst: Einen klassischen Haken gibt es bei der Aktion des Mobilfunkanbieters Blau tatsächlich nicht. Natürlich surfst du nicht auf Lebenszeit gratis, aber drei volle Monate ohne Kosten sind in der aktuellen Tariflandschaft schon eine Seltenheit. Und selbst nach dem kostenfreien Zeitraum bleiben die Angebote spannend, denn die regulären Preise sind erstaunlich niedrig. Für gerade einmal 5,99 Euro im Monat bekommst du zum Beispiel einen Tarif mit 15 GB Datenvolumen – ein echtes Schnäppchen, besonders im Vergleich zu vielen anderen Anbietern.

Blau gönnt dir drei Monate Surfen für lau

Im Rahmen der Winter Deals haut Blau, der Provider gehört zu Telefónica, einige starke Angebote raus. Besonders spannend sind dabei die SIMonly-Verträge. Diese gibt’s wahlweise als monatlich kündbare Version, oder in der Laufzeit-Variante. Entscheidest du dich jetzt für die Vertragsbindung über 24 Monate, sicherst du dir die ersten drei komplett umsonst. Einen Anschlusspreis zahlst du nicht.

Die Tarife gibt’s wahlweise mit 15, 25, 50 oder 75 GB. Du surfst bei Blau im 5G-Netz von Telefónica mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Alle Verträge kommen mit einer Flat zum Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming daher. Die Preise der Tarife gliedern sich folgendermaßen, sie gelten für die Laufzeit-Variante wie auch die flexibel kündbare Version:

Blau Logo
Blau SIMOnly-Tarife 5,99 €
Vier unterschiedliche SIMOnly-Angebote bei Blau. In der Laufzeitvariante über zwei Jahre gibt es drei Monate kostenlos!
15 GB ab dem 4. Monat für 5,99 Euro25 GB ab dem 4. Monat für 6,99 Euro50 GB ab dem 4. Monat für 9,99 Euro75 GB ab dem 4. Monat für 11,99 Euro

So gut ist das Angebot tatsächlich

Die Tarife von Blau sind also nicht nur dank der Gratismonate ziemlich spannend. Auch danach sind sie echt fair bepreist, und damit eine interessante Option für alle, die nur einen neuen Vertrag möchten und nicht gleich ein neues Handy mit dazu brauchen. Und wenn du doch einen Tarif inklusive Smartphone möchtest, klick dich mal durch die Winter Deals von Blau. Vielleicht findest du etwas Passendes.

Das Angebot von Blau läuft noch bis zum 3. Februar. Wer noch in einem anderen Tarif feststeckt oder erst mal überlegen möchte, hat also genügend Zeit. Grundsätzlich gilt die Aktion jedoch nur für Neukunden, oder für Bestandskunden, wenn du einen der Tarife als Zweitkarte abschließt.

