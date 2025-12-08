Mit einem Weihnachtsgeschenk dauerhaft Stromkosten senken?! Diese Solar-Speicherlösungen mit über 2.000€ Rabatt schaffen das easy

Mit einer passenden Speicherlösung für dein Balkonkraftwerk oder PV-Anlage geht kein Strom mehr verloren. Zendure bietet dir hierfür die SolarFlow 2400 AC Serie an, die nicht nur effizient, sondern jetzt auch noch deutlich reduziert ist.
Zendure Solar-Geräte stehen vor einem Weihnachtsbaum
Weihnachtsangebote von Zendure: SolarFlow 2400 AC im Set mit über 2.000 Euro Rabatt
Mit einem Speicher für die Solaranlage bist du nicht nur unabhängiger, du senkst langfristig auch über den sogenannten TOU (Time of Use) deine Stromkosten. Statt den nicht verbrauchten Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen, kannst du ihn damit wie mit einem Akku einfach speichern und bei Bedarf darauf zurückgreifen. So nutzt du deine Energie selbst und sparst dir das Zukaufen von Netzstrom. Eine spannende und zugleich bezahlbare Option ist die SolarFlow 2400 AC-Serie von Zendure, die wir uns jetzt mal genauer ansehen.

Zendure SolarFlow 2400 AC
Zendure SolarFlow 2400 AC 999,00 €
Die Zendure SolarFlow 2400 AC ist ein AC-gekoppeltes Plug&Play-System zur einfachen Nachrüstung bestehender PV-Anlagen und bietet eine hohe bidirektionale Leistung von 2400 W. Dank der integrierten KI-Steuerung (Zenki HEMS) maximiert der Speicher intelligent den Eigenverbrauch und ist flexibel auf bis zu 17,28 kWh erweiterbar, inklusive Notstrom-Option. Der Preis ergibt sich – neben einem aktuellen Rabatt – auch durch die Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaik.
Zum Angebot

Zendure SolarFlow 2400 AC: KI-gestützt, AC-gekoppelt & leicht installiert

Mit SolarFlow 2400 AC hat der Hersteller Zendure ein effizientes, KI-gestütztes Plug&Play-System entwickelt, das sich dank AC-Kopplung einfach in bestehende Systeme und Speicher integrieren lässt. Verbunden mit einem 2.000-W-Mikrowechselrichter und einem Hub-Controller liefert die Speicherlösung eine Leistung von bis zu 2.400 W, welche dadurch auch eine gewisse Netzunabhängigkeit gewährleistet und sich damit optimal als Notstromversorgung eignet. Den Speicher, eine AB3000X-Batterie, gibt’s auf Wunsch direkt dazu und er fasst jeweils 2,88 kWh, die du auf bis zu 17,28 kWh erweitern kannst. Der Gesamtwirkungsgrad von 96,5 Prozent gewährleistet dabei, dass die erzeugte Energie bestmöglich genutzt wird.Es bietet außerdem eine schnelle Reaktionszeit von unter 3 Sekunden mit einer Einstellgenauigkeit von 1 Watt für Lasten über 50 W.

Zendure hat in die SolarFlow 2400 AC Serie sowie alle anderen Modelle der SolarFlow-Reihe die hauseigene KI ZENKI Hems integriert. Diese analysiert in Echtzeit den Verbrauch deines Haushalts, aktuelle Wetterdaten sowie Stromtarife von mehr als 700 Anbietern. So hilft sie dabei, dass du deine gewonnene Energie optimal nutzt und den Eigenverbrauch erhöhst. Über die dazugehörige App kannst du alles aus der Ferne steuern und hast auch die Analysen im Blick.

Zendure SolarFlow 2400 AC
Zendure SolarFlow 2400 AC 999,00 €
Zum Angebot

So viel zahlst du aktuell

Den Zendure SolarFlow 2400 AC Speicher bekommst du aktuell mit ordentlichen Rabatten. Dabei kannst du selbst entscheiden, wie viele Batterien du möchtest – also wie groß die Speicherkapazität sein soll. Du kannst aber auch ohne Batterie zuschlagen. Ab zwei Batterien packt dir der Händler noch einen intelligenten Stromzähler im Wert von 99 Euro gratis mit ins Paket.

Außerdem wichtig zu beachten: Die besten Preise gibt’s, wenn du von der Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaik Gebrauch machst (mehr dazu hier). Dadurch kommst du dann etwa schon für unter 1.000 Euro an die SolarFlow 2400 mit einer Batterie. Das Set mit drei Batterien gewährt dir so hingegen dann den anfangs angeteasten Rabatt von über 2.000 Euro im Vergleich zum UVP.

Darf’s noch etwas mehr sein?

Neben SolarFlow 2400 AC gibt’s bei Zendure übrigens auch den SolarFlow 800 Plus. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 800 W eignet sich dieses Modell vor allem für kleinere Anlagen wie Balkonkraftwerke. Die Speicherkapazität ist mit 1,92 kWh etwas geringer. Etwas größer und mit zwei statt vier Solareingängen versehen ist die Pro Version des SolarFlow 800. Bei diesem Modell profitierst du auch von bis zu 1.000 W Notstromleistung.

Übrigens: Mit dem Code 9ZMW7B gibt’s noch bis zum 31. Januar 5 Prozent Extrarabatt.

→ Alle Angebote zum SolarFlow 2400 AC findest du hier!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Zendure. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

