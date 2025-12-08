Balkonkraftwerk für unter 300 Euro: Amazon startet günstig in die Woche (08.12.)

Neben dem Balkonkraftwerk warten auch ein Smart-TV sowie eine Infrarotheizung und natürlich noch deutlich mehr. Lass dich überraschen von den heutigen Amazon-Deals des Tages.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Soundcore Sleep A30 von Anker, Schlafkopfhörer mit ANC, Bluetooth-fähig, auch für Seitenschläfer geeignet, für 179,99 Euro statt 249,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Solakon 1000W Balkonkraftwerk, mit 800W Wechselrichter, mit fünf Meter Kabel, ohne Halterung, für 269,99 Euro statt 429,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Heidenfeld Infrarotheizung mit 300W, heizt, ohne dabei die Luft auszutrocknen, für 64,59 Euro statt 75,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips Luftreiniger 600-Serie, mit Smart Sensor für Allergiker, mit HEPA-Filter, für 84,99 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe Ladestation, 15W kabelloses Laden für Apple-Geräte, für 89 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

OOONO Elektronische Parkscheibe mit Zulassung für das Auto, stellt die Parkzeit automatisch nach 60 Sekunden ein, für 16,45 Euro statt 29,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Govee Stehlampe mit über 80 verschiedenen Szenenmodi und zahlreichen verschiedenen Farben, für 159,99 Euro statt 189,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Cosori Turboblaze Airfryer, mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern und fünf Geschwindigkeitsstufen, für 99,98 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Xiaomi TV mit 32 Zoll Bildschirmdiagonale, Smart TV mit direktem Zugang auf Netflix oder Prime Video, für 129 Euro statt 179 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ugreen FineTrack Slim, Bluetooth-Tracker im Kreditkartenformat, nur kompatibel mit Apple „Wo ist?“, für 17,08 Euro statt 27,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

