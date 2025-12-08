Balkonkraftwerk für unter 300 Euro: Amazon startet günstig in die Woche (08.12.)

Zugegeben, die heutigen Amazon-Deals des Tages beinhalten das ein oder andere ungewöhnliche Schnäppchen. Ganz besonders interessant ist heute ein Balkonkraftwerk mit 37 Prozent Rabatt für unter 300 Euro!
Deals des Tages für Montag
Neben dem Balkonkraftwerk warten auch ein Smart-TV sowie eine Infrarotheizung und natürlich noch deutlich mehr. Lass dich überraschen von den heutigen Amazon-Deals des Tages.

→ Tipps & Tricks: 11 Profi-Schnäppchen-Hacks für Amazon

Die Top-Amazon-Deals am Montag

  • Solakon 1000W Balkonkraftwerk, mit 800W Wechselrichter, mit fünf Meter Kabel, ohne Halterung, für 269,99 Euro statt 429,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Heidenfeld Infrarotheizung mit 300W, heizt, ohne dabei die Luft auszutrocknen, für 64,59 Euro statt 75,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • OOONO Elektronische Parkscheibe mit Zulassung für das Auto, stellt die Parkzeit automatisch nach 60 Sekunden ein, für 16,45 Euro statt 29,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Govee Stehlampe mit über 80 verschiedenen Szenenmodi und zahlreichen verschiedenen Farben, für 159,99 Euro statt 189,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Cosori Turboblaze Airfryer, mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern und fünf Geschwindigkeitsstufen, für 99,98 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ugreen FineTrack Slim, Bluetooth-Tracker im Kreditkartenformat, nur kompatibel mit Apple „Wo ist?“, für 17,08 Euro statt 27,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

Zu den heißesten Deals vom Dienstag

