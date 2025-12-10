Mit dem richtigen Fernseher kann der Feierabend auf der Couch so richtig zum Erlebnis werden. Bei MediaMarkt gibt’s jetzt zahlreiche Modelle mit saftigen Rabatten, die sich echt lohnen können. Das Beste: Wenn du jetzt bestellst, kommt dein TV garantiert noch vor Weihnachten an, sodass du dich auf ein Geschenk der Extraklasse freuen kannst. Wir haben uns durch die Angebote geklickt und stellen dir hier unsere Favoriten genauer vor.

LG oder Samsung – was darfs sein?

Wir starten direkt mit einem echten Rabatthammer. Zu holen gibt’s einen LG QNED evo TV mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Statt des UVP von 1.999 Euro zahlst du hierfür jetzt nur 749 Euro, was einem Rabatt von 62 Prozent entspricht. Für die Lieferung nach Hause verlangt MediaMarkt noch weitere 39,90 Euro.

Der Smart-TV löst in UHD 4K auf und Technologien wie HDR10, HLG und Dolby Vision sorgen für ein kristallklares Bild. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz eignet er sich nicht nur für den nächsten Serienmarathon, sondern auch für Gamer. Für Konnektivität sorgen mehrere Anschlüsse, darunter vier HDMI- und zwei USB-Ports. Weiterhin ist der Fernseher auch Bluetooth-fähig, für die drahtlose Verbindung von externen Geräten.

Wer lieber in Samsung investiert, sollte sich mal diesen UHD 4K Smart TV ansehen. Der Hersteller setzt auf LED-Displaytechnologie und eine Bildwiederholrate von 50 Hz. Damit ist dieses Modell optimal für den Alltag oder als Zweitfernseher geeignet. Der 65-Zoll-Riese von Samsung kostet dich bei MediaMarkt aktuell 577 Euro, was einem Rabatt von 42 Prozent entspricht. Auch hier kommen noch 39,90 Euro für den Versand obendrauf.

Noch mehr TVs im Angebot

Weiter geht’s mit einem Modell der Marke TCL. Dieser 65 Zoll QLED Google TV kostet dich 469 Euro statt 799 Euro UVP. Damit ist er das günstigste Gerät in unserer Liste, allerdings muss er sich technisch keineswegs verstecken. Er bietet dir eine UHD-4K-Auflösung und die QLED-Technologie sorgt für lebendigere und realistischere Bilder als bei einem reinen LED-TV. Für den Sound sorgen zwei 10-W-Lautsprecher. Genügt dir das nicht, kannst du dank mehrerer Anschlüsse sowie Bluetooth auch ein externes Lautsprechersystem verbinden. Einzig die Bildwiederholrate von 60 Hz ist hier nicht unbedingt überragend – für den Alltag aber absolut ausreichend.

Du hast gar nicht den Platz für einen 55 oder 65 Zoll Fernseher? Dieser Sony Bravia 3 LED-TV hat mit 43 Zoll die perfekte Größe für das Schlaf- oder Kinderzimmer. Den UVP von 749 Euro drückt MediaMarkt auf 555 Euro runter. Für das Geld bekommst du einen 4K-TV, der selbst ältere Inhalte auf nahezu 4K-Qualität hochskaliert. Der smarte Fernseher ist WLAN-fähig und bietet dir daher direkten Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime.

Abschließend solltest du dir noch diesen Philips OLED Ambilight TV genauer ansehen. Er ist aktuell ganze 56 Prozent günstiger zu haben, sodass für dich nur noch 789 Euro auf der Rechnung stehen. Für dieses Modell bekommst du übrigens auch 12 Monate Disney+ geschenkt, vielleicht für den ein oder die andere ein weiteres Argument zum Kauf. Wenn dich das noch nicht überzeugt hat, tun es vielleicht die Bildwiederholrate von 120 Hz, integrierte KI-Funktionen zur Verbesserung des Bilds sowie die verbaute Ambilight-Technologie. Durch LEDs, die sich auf der Rückseite des Fernsehers befinden und die sich in Echtzeit an die Szenen im Fernseher anpassen, wirkt das Bild noch größer und das Erlebnis wird immersiver.

Die Fernseh-Deals bei MediaMarkt laufen noch bis zum 14. Dezember. Neben TVs hat der Händler übrigens auch direkt die passenden Soundbars im Angebot. Klick dich bei Interesse doch einfach selbst mal durch die Rabatte.

