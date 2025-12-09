Absurd günstig: MediaMarkt verkauft 65 Zoll QLED-TV für weit unter 500 Euro

Für Fernseher kann man mittlerweile schnell weit über 500 Euro ausgeben – vor allem mit modernen Bildtechnologien wie QLED. Anders ist das bei diesem Angebot von MediaMarkt, denn hier gibt’s einen 4K-TV mit QLED schon für unter 470 Euro. Was der Fernseher im Detail bietet und wie gut der Preis ist, checken wir hier für dich.

TCL 65P7K QLED-TV 469,00 € Der TCL 65P7K bietet ein großes 65-Zoll-QLED-Display mit scharfem 4K-Bild, lebendigen Farben und solider Ausstattung inklusive Dolby Atmos, Google TV und mehreren HDMI-2.1-Ports. Insgesamt ist er ein starkes Preis-Leistungs-Angebot für film- und sportbegeisterte Nutzer. Zum Angebot!

65 Zoll QLED-TV: Das hat er zu bieten

Im Angebot ist der TCL 65P7K QLED TV mit einer Displaydiagonale von 65 Zoll. Das entspricht etwa 165 Zentimetern. Wenn du also gerne Filme, Sportveranstaltungen und Co. im Großformat schaust, hast du hiermit ein starkes Gerät. Dank UHD-4K-Auflösung sieht außerdem alles gestochen scharf aus und die QLED-Technologie sorgt mittels farbiger Quantenkristalle für lebendige Farben. Zudem sind hohe Helligkeiten möglich, die besonders in hellen Umgebungen für ein tolles Bild sorgen.

Im Inneren sitzt zudem ein AiPQ-Prozessor, der alle Inhalte in stabiler Qualität darstellt und so für beeindruckende Filmabende oder Gaming-Stunden sorgt. Darüber hinaus unterstützt der Fernseher HDR10+ während die Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz für ein einigermaßen flüssiges Bild sorgt – 120 Hertz wären allerdings nochmal besser. Für den Preis des Fernsehers ist das jedoch durchaus verkraftbar.

Weiterhin verspricht der Hersteller einen besonderen dreidimensionalen Klang dank Dolby Atmos und DTS Virtual:X. Noch besser wird der Sound jedoch mit einer zusätzlichen Soundbar. Neben drei HDMI-2.1-Anschlüssen, von denen einer eARC unterstützt, stehen dir noch ein HDCP-2.2-Anschluss, zwei USB-Ports sowie ein digitaler Audioausgang zur Verfügung. Ein CI+-Slot und ein LAN-Anschluss sind ebenfalls vorhanden. Da es sich um einen Google TV handelt, lassen sich Apps wie Netflix, YouTube und Co. direkt auf dem Gerät installieren und nutzen, ohne ein zusätzliches Gerät zu benötigen.

41 Prozent günstiger: So gut ist der Deal

Vom UVP in Höhe von 799 Euro zieht MediaMarkt jetzt 41 Prozent ab und verkauft den Fernseher somit für nur noch 469 Euro. Hinzu kommen zwar noch 39,90 Euro Versandkosten, dennoch ist das ein ziemlich starker Preis (siehe Preisvergleich). Wenn du einen großen Fernseher mit tollem Bild willst, bekommst du hier gerade ein echt gutes Angebot.

TCL 65P7K QLED-TV 469,00 € Der TCL 65P7K bietet ein großes 65-Zoll-QLED-Display mit scharfem 4K-Bild, lebendigen Farben und solider Ausstattung inklusive Dolby Atmos, Google TV und mehreren HDMI-2.1-Ports. Insgesamt ist er ein starkes Preis-Leistungs-Angebot für film- und sportbegeisterte Nutzer. Zum Angebot!

Solltest du doch lieber einen größeren oder kleineren Fernseher wollen beziehungsweise eine andere Bildschirmtechnologie oder Marke bevorzugen, solltest du einmal auf der Übersichtsseite der TV Aktionswoche bei MediaMarkt vorbeischauen. Hier sind nämlich noch viele weitere Fernseher und auch die passenden Soundbars im Angebot.